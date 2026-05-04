Nașterea la stat câștigă teren: costurile uriașe și riscurile schimbă alegerile viitoarelor mame (VIDEO)

Din ce în ce mai multe femei aleg să nască într-un spital de stat, în detrimentul unuia privat. Dincolo de considerentele de natură financiară, deloc de neglijat — în condițiile în care o naștere la privat poate depăși cu ușurință 10.000 de lei — viitoarele mămici spun că decizia ține, în primul rând, de siguranța medicală. Maternitățile publice oferă acces la secții specializate pentru prematuri și la medici cu experiență în gestionarea complicațiilor care pot apărea la naștere, inclusiv la terapie intensivă neonatală.

La Maternitatea din Ploiești, de Ziua Internațională a Moașei, zeci de mămici și viitoare mămici, prezente la un tur virtual al unității, și-au explicat alegerea de a naște în sistemul public prin încrederea în experiența medicilor. Multe dintre participante au subliniat că cei mai experimentați specialiști lucrează în spitalele de stat și sunt obișnuiți cu cazuri dificile.

În același timp, dacă teama de disconfort fizic sau emoțional înclină uneori balanța spre privat, costurile ridicate o echilibrează. Pentru multe familii, o naștere la privat înseamnă un efort financiar considerabil.

Experiențele mamelor confirmă aceste tendințe. Georgiana și Ioana sunt două tinere care au ales să nască la maternitatea din Ploiești. Georgiana, proaspătă mamă a unui băiețel sănătos, spune că sprijinul primit a făcut diferența. „Au dat dovadă de empatie și răbdare, ceea ce pe mine m-a ajutat foarte mult psihic. Nicio secundă nu pot spune că îmi pare rău că am născut la stat”, a povestit aceasta.

O experiență similară a avut și Ioana, mama unei fetițe născute în aceeași maternitate.

Pentru Mihaela, alegerea a venit după o comparație directă. După ce a născut primul copil la privat, a decis ca al doilea, pe Ecaterina, să vină pe lume la maternitatea din Ploiești. Prezentă la turul virtual organizat de Ziua Moașei, aceasta spune că decizia a fost influențată de o experiență dificilă la prima naștere.

„Am realizat că, în caz de complicații, ai nevoie de o echipă și de o infrastructură completă. A contat foarte mult și sprijinul moașei Silvia Moise, care a fost lângă mine cu blândețe și empatie pe tot parcursul sarcinii și al nașterii”, a spus Mihaela.

Tot mai multe astfel de experiențe împărtășite de femei arată o schimbare de perspectivă rândul viitoarelor mame: nașterea într-un spital de stat nu mai este văzută doar ca o alternativă mai accesibilă, ci ca o alegere pragmatică, bazată pe accesul la servicii medicale complexe și pe siguranța oferită în momentele critice.