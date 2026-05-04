Titanii rockului prind viață la Ploiești, într-un show multimedia imersiv la Filarmonica Paul Constantinescu

Hituri legendare semnate de Queen, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Aerosmith, Scorpions, Black Sabbath, U2, System of a Down, Red Hot Chili Peppers sau Imagine Dragons vor fi reinterpretate de Cvartetul de coarde Descopera, într-un show multimedia imersiv. Evenimentul va avea loc pe 8 mai, de la ora 20:00, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.

Titanii rockului prind din nou viață la Ploiești, într-un spectacol multimedia imersiv, construit pe acordurile Cvartetului de coarde Descopera.

Publicul este invitat la o seară în care energia rockului se întâlnește cu eleganța muzicii de cameră, într-un show dedicat celor care vor să retrăiască atmosfera marilor hituri care au marcat generații.

Reinterpretate în formula unui cvartet de coarde, hiturile rock vor oferi publicului o experiență diferită, cu emoție, intensitate și nostalgie.

Spectacolul se adresează atât celor care au crescut cu muzica marilor trupe rock, cât și celor care vor să descopere aceste piese într-o variantă nouă, imersivă.

„Nu contează dacă ai plete sau nu, contează doar să uiți de lume și să te bucuri de muzică pentru o seară”, transmit organizatorii.

Există și o recomandare pentru public: tricoul vechi și negru al formației preferate.

