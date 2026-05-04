O autoutilitară a luat foc la Săhăteni

O autoutilitară care se deplasa pe raza localității Săhăteni a luat foc luni după amiază. La locul evenimentului au fost mobilizați pompieri din cadrul Detașamentului Mizil.

- Publicitate -

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul capului tractor și al prelatei autotrenului. După o acțiune susținută, incendiul a fost lichidat în totalitate, iar echipajele au rămas la fața locului pentru înlăturarea efectelor negative și asigurarea zonei.

- Publicitate -

La fața locului au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Mizil, care au intervenit prompt cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu o ambulanță SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Autoutilitara era încărcat cu țeavă de fier.