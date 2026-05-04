O autoutilitară a luat foc la Săhăteni

O autoutilitară care se deplasa pe raza localității Săhăteni a luat foc luni după amiază. La locul evenimentului au fost mobilizați pompieri din cadrul Detașamentului Mizil.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul capului tractor și al prelatei autotrenului. După o acțiune susținută, incendiul a fost lichidat în totalitate, iar echipajele au rămas la fața locului pentru înlăturarea efectelor negative și asigurarea zonei.
La fața locului au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Mizil, care au intervenit prompt cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu o ambulanță SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.
Autoutilitara era încărcat cu țeavă de fier.