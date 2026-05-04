Concurs OPH: câștigă invitații duble la show-ul multimedia rock de la Ploiești

Observatorul Prahovean lansează astăzi un nou concurs având ca premii două invitații duble la spectacolul multimedia imersiv susținut de Cvartetul de coarde Descoperă, pe 8 mai, de la ora 20:00, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.

- Publicitate -

Super show la Ploiești

Hituri legendare semnate de Queen, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Aerosmith, Scorpions, Black Sabbath, U2, System of a Down, Red Hot Chili Peppers sau Imagine Dragons vor fi reinterpretate de Cvartetul de coarde Descoperă, într-un show multimedia imersiv.

Observatorul Prahovean lansează un concurs pentru cititorii care vor să participe la acest spectacol dedicat marilor hituri rock (Detalii și bilete AICI)

- Publicitate -

Punem la bătaie două invitații duble la evenimentul care va avea loc pe 8 mai, de la ora 20:00, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.

Cum te înscrii la concurs

Pentru a participa, trebuie să trimiți un e-mail la adresa [email protected]

, cu subiectul „rock”, până joi, 7 mai, ora 12:00.

Mesajul trebuie să conțină:

- Publicitate -

numele complet;

numărul de telefon;

răspunsul la întrebarea: Unde are loc concertul?

Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți în aceeași zi.