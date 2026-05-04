Concurs OPH: câștigă invitații duble la show-ul multimedia rock de la Ploiești

Observatorul Prahovean lansează astăzi un nou concurs având ca premii două invitații duble la spectacolul multimedia imersiv susținut de Cvartetul de coarde Descoperă, pe 8 mai, de la ora 20:00, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.
Din articol
Super show la Ploiești
Hituri legendare semnate de Queen, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Aerosmith, Scorpions, Black Sabbath, U2, System of a Down, Red Hot Chili Peppers sau Imagine Dragons vor fi reinterpretate de Cvartetul de coarde Descoperă, într-un show multimedia imersiv.
Observatorul Prahovean lansează un concurs pentru cititorii care vor să participe la acest spectacol dedicat marilor hituri rock (Detalii și bilete AICI)
Punem la bătaie două invitații duble la evenimentul care va avea loc pe 8 mai, de la ora 20:00, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.
Cum te înscrii la concurs
Pentru a participa, trebuie să trimiți un e-mail la adresa [email protected]
, cu subiectul „rock”, până joi, 7 mai, ora 12:00.
Mesajul trebuie să conțină:
numele complet;
numărul de telefon;
răspunsul la întrebarea: Unde are loc concertul?
Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți în aceeași zi.