Consilierul local Răzvan Enescu de la Ploiești, declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat luni, 4 mai, că inspectorii de integritate au constatat „abateri de la regimul incompatibilităților în cazul a 12 persoane”, pe listă figurând și consilierul local Răzvan Enescu de la Ploiești, ales în 2024 pe listele USR.

- Publicitate -

Potrivit ANI, Enescu „în perioada 27.07.2024 – 21.02.2025, simultan cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului a exercitat și o funcție de conducere în cadrul unui partid politic-filiala Prahova”. (Detalii AICI)

Conform ANI, consilierul local Răzvan Enescu nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

- Publicitate -

Contactat telefonic consilierul local Răzvan Enescu susține că „nu au fost date termene în care să transmită un punct de vedere la ANI”.

„Evident voi contesta. Din start trebuie spus că este o lege aberantă pentru că, în general, persoanele din Consiliul Local, de regulă la orașe și municipii, sunt în conducerea unui partid. Consiliul Local este obligat să trimită persoane în Consiliul de Administrație ale spitalelor. Consilierii locali nu sunt remunerați pentru funcțiile deținute în CA-urile de la spitale.

Pe de altă parte îmi pun întrrebarea de ce numai dintr-o anumită zonă politică au fost verificați, iar în cealaltă zonă a spectrului politic nu au fost întrebați de incompatibilități. În plus, hotărârile sunt aprobate în Consiliul Local și mă întreb dacă o astfel de hotărâre nu ar fi legală de ce nu a fost semnalat acest lucru de către Serviciul Juridic”, consideră Răzvan Enescu, ales consilier în 2024 pe listele USR.

- Publicitate -

În perioada menționată de ANI, consilierul local Răzvan Enescu a deținut funcția de vicepreședinte în cadrul Biroului Județean USR Prahova. În prezent, însă USR a anunțat că i-a retras sprijinul politic lui Enescu pe motiv că a apărut la o conferință de presă a PNL.