Animusic, spectacol pentru copii și părinți la Filarmonica Ploiești. Muzică din Frozen, Coco, Encanto și Toy Story

Filarmonica Ploiești și Descoperă String Quartet aduc la Ploiești un spectacol dedicat tuturor vârstelor. Animusic este un proiect muzical construit în jurul unor coloane sonore celebre din animații îndrăgite de copii, dar și de părinți.

Evenimentul va avea loc pe 9 mai, de la ora 10:00, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.

Publicul va putea asculta melodii de pe coloanele sonore ale unor animații devenite deja clasice, precum Brave, Cenușăreasa, Coco, Encanto, Frozen, Ratatouille, Tangled, Frumoasa și Bestia, Cartea Junglei, The Simpsons, Toy Story sau Wicked.

Piesele vor fi interpretate de cvartetul de coarde al Descopera String Quartet, într-un spectacol care promite emoție, energie și voie bună pentru toate vârstele.

Animusic se adresează copiilor, dar și părinților care vor să își retrăiască propria copilărie și să se bucure, alături de cei mici, de muzica poveștilor care au marcat generații.

