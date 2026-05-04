Primii deputați din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR deși au semnat-o

Mai mulți parlamentari aleși pe listele POT, dar care au rupt formațiunea și au pus pazele partidului UNIT au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși inițial au semnat demersul.

Este vorba despre șase parlamentari ai partidului UNIT, care inițial au fost aleși pe listele POT. Aceștia susțin că nu vor vota o moțiune de cenzură „fără soluții” și vin cu critici la adresa PSD.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții! Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor – AUR , au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om.

Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume”, a scris deputatul Andrei Csillag pe Facebook, duminică.

Fostul deputat POT dezvăluie că a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan: „Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul”.