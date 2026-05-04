Ce spun și cum vor vota parlamentarii din Prahova la moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură PSD–AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va fi supusă votului în Parlament marți, 5 mai. Observatorul Prahovean a solicitat parlamentarilor din Prahova un punct de vedere cu privire la șansele de adoptare sau respingere ale moțiunii, care are nevoie de 233 de voturi pentru a trece. Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari.

La acest articol a contribuit Roxana Tănase.

Contactată de Observatorul Prahovean, Grațiela Gavrilescu, deputat PP-USL, susține că moțiunea va trece pentru că măsurile premierului Bolojan ar putea afecta până și generațiile viitoare.

Voi vota moțiunea și sunt convinsă că va trece. De ce voi vota? Pentru că premierul Bolojan trebuie să plece din cauza măsurilor luate: a crescut TVA, a distrus IMM-urile, s-au făcut concedieri, chiar și companiile multinaționale încep să aibă probleme, nu doar cele românești. Ca fost ministru al mediului nu înțeleg de ce s-a renunțat la programele pentru reducerea poluării, Rabla de exemplu, care afectează inclusiv companii importante, precum Dacia.

Ștefan Avramescu, deputat AUR, a declarat că va vota pentru moțiunea de cenzură.

”Este un demers firesc pentru a pune capăt a peste 10 luni de guvernare a austerității, în care toată povara pentru redresarea economică a fost pusă pe români și mai puțin pe stat. După 10 luni de așa-zise reforme nu avem decât vorbe în vânt și nimic mai mult. Marile reforme anunțate anul trecut s-au dovedit a fi doar povești. Totodată, unul dintre motivele pentru care AUR a depus această moțiune de cenzură se referă la scăderea economică pe care România o înregistrează. Avem trei trimestre la rând de declin economic.

De asemenea, printre motivele pentru care voi vota această moțiune de cenzură se numără și abaterea gravă de la o serie de principii de bază în orice democrație. În primul rând, avem o guvernare care nu a făcut altceva decât să adopte decizii prin ordonanțe de urgență și angajări de răspundere, fără niciun fel de dezbatere sau consultări.

În al doilea rând, lipsa de transparență în folosirea banilor europeni și a celor împrumutați. Există controverse uriașe în jurul banilor din SAFE, pe care acest guvern refuză să le clarifice. În vreme ce Polonia investește în industria proprie, spre exemplu, România dă bani către firme din Franța sau Germania, bani împrumutați și plătiți de români. Din punctul meu de vedere această moțiune de cenzură va trece, în pofida încercărilor disperate ale USR și PNL de a influența parlamentarii să nu voteze.

Deputatul Felix Bulearcă (USR) susține că nu poate anticipa dacă moțiunea va fi adoptată sau respinsă.

„Nu pot anticipa, dar eu personal sper ca moțiunea să nu treacă. Mâine este ziua în care fiecare parlamentar poate decide: alege ordinul șefului de partid și votează moțiunea sau alege responsabilitatea, calea unei Românii moderne și prospere, votând pentru ca Guvernul Bolojan să își continue reformele începute.

Noi, USR, vrem reforme acum, nu peste o lună sau peste un an. Vrem să oprim abuzurile, așa cum fac miniștrii noștri Diana Buzoianu și Radu Miruță, și să găsim soluții la probleme, așa cum fac Oana Țoiu și Irineu Darău.

Dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan cade, efectele economice nu vor veni din „căderea” în sine, ci din instabilitatea politică ce va urma. Contextul este deja fragil”, a declarat deputatul.

În opinia sa, în acest scenariu există „riscuri imediate: pierderea fondurilor europene, creșterea costurilor de finanțare pentru stat (dobânzi mai mari, datorie publică în creștere), blocaj economic, întârzierea reformelor și instabilitate politică prelungită”.

În ceea ce privește impactul direct asupra cetățenilor, parlamentarul consideră că ar putea apărea „mai puține investiții – ceea ce înseamnă mai puține locuri de muncă, presiune pe taxe sau TVA, stagnarea salariilor reale și o posibilă depreciere a leului”.

Deputatul Bogdan Toader, liderul PSD Ploiești, este convins că mâine Cabinetul Bolojan va fi demis.

„Mâine, la moțiunea de cenzură, atât eu cât și colegii mei vom vota „pentru”.

Am avut acea consultare internă, iar demersul nostru a fost inițiat pentru schimbarea premierului și păstrarea acestei Coaliții. Din păcate, lucrurile nu au mers pe făgașul pe care îl doream. Domnul Bolojan nu a vrut să-și dea demisia și, din acest motiv, am ajuns la această moțiune semnată de 254 de parlamentari.

În mod normal moțiunea va trece mâine și trebuie să ne punem din nou la masă astfel încât proiectele să continue și economia să nu aibă de suferit”.

Deputatul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, crede că moțiunea este un act de iresponsabilitate politică.

”Ilie Bolojan este unul dintre puținii oameni politici care au înțeles că România nu mai poate merge înainte fără ordine, disciplină și reforme asumate. Nu a luat măsuri populare și nici decizii care aduc aplauze rapide. Sunt decizii grele, care cer curaj și seriozitate.

Ideea unei moțiuni de cenzură într-un moment atât de fragil pare mai degrabă un act de iresponsabilitate politică decât o soluție pentru România. Prea mulți sunt preocupați de propriile calcule politice.

România nu mai are nevoie de eroi de conjunctură și nici de lideri fabricați din emoții. Are nevoie de maturitate, luciditate și de puterea de a susține ceea ce este necesar, chiar și atunci când nu este comod” a transmis deputatul liberal.

Radu Oprea, senator PSD de Prahova și fost secretar general al guvernului, explică de ce va vota moțiunea împotriva guvernului din care a făcut parte până recent.

”Moțiunea va trece pentru că 80% dintre români spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 60% dintre români spun că premierul Bolojan trebuie să plece. De aceea cred că deputații și senatorii vor asculta vocea celor care i-au votat și mâine vor vota în consecință, urmând ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune”.