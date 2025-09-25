Primăria Ploiești începe să plătească datoria la Termo

Primăria Ploiești va începe să plătească, începând de astăzi, datoria, în cuantum de 31,2 milioane de lei, către Termo Ploiești, operatorul de termoficare din municipiu. Special pentru asigurarea primei rate, aleșii locali ploieșteni au aprobat, vineri, o nouă rectificare de buget.

Eșalonarea datoriei de 31,2 milioane de lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de Termo Ploiești pentru alimentarea cu energiei termică a orașului, a fost aprobată la începutul lunii septembrie.

Pentru plata primei rate, care are ca termen 25 septembrie, joi, aleșii locali ploieșteni au aprobat o nouă rectificare de buget.

Astfel, sumele necesare pentru plata primei rate către Termo Ploiești. Suma rectificată, de 3,3 milioane de lei, este prevăzută pentru rata la Termo (1.954.000 lei), precum și pentru diferența pentrru rata pentru datoria către Veolia, fostul operator de termoficare.

Suma provine, potrivit reprezentanților Primăriei Ploiești, din venituri proprii încasate peste prevederea bugetară, din diminuările la cheltuielile de personal, prin care s-au făcut economii de 500.000 de lei, și din lista de investiții (1.965.000 de lei).

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de voturi. Dată fiind situația legată de plata ratelor, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a anunțat că vor exista rectificări de buget în fiecare lună până la finele anului.