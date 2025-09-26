Au apărut noile ”insule ecologice” în Ploiești. Urmează camerele de supraveghere

Ploieștiul este încă mult în urma marilor orașe din România la capitolul servicii publice. Spre exemplu, platformele de colectare a deșeurilor care arată ca acum 15-20 de ani, cu pubele vechi și greu de igienizat astfel încât să arate decent. - Publicitate - Primăria Ploiești a inițiat un proiect pentru ca această situație să se schimbe, urmând ca 200 din cele 300 de platforme de colectare a deșeurilor să arate precum cele din imagine. Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului: ”Au fost instalate, joi, 10 insule ecologice noi. Conform proiectului, ar trebui să instalam aproape 200 din totalul de circa 300 de platforme de colectare a deșeurilor din Ploiești.

Stăm cu ceva emoții deoarece nu ne e clar dacă Guvernul va tăia sau nu finanțarea PNRR prin care au fost achiziționate aceste 200 de insule ecologice. Nu am primit ceva în sensul ăsta, dar nici o confirmare clară că nu e niciun pericol.

Oricum, noi avem deja finalizate aproape 70 de platforme betonate pentru instalarea de noi insule.

Între timp, a dat Domnul și am finalizat licitația pentru peste 200 de camere de luat vederi pe care, multe, vrem să le instalăm în zonele critice din oraș, unde se aruncă ilegal deșeuri.