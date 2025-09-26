Au apărut noile ”insule ecologice” în Ploiești. Urmează camerele de supraveghere

Ploieștiul este încă mult în urma marilor orașe din România la capitolul servicii publice. Spre exemplu, platformele de colectare a deșeurilor care arată ca acum 15-20 de ani, cu pubele vechi și greu de igienizat astfel încât să arate decent.
Primăria Ploiești a inițiat un proiect pentru ca această situație să se schimbe, urmând ca 200 din cele 300 de platforme de colectare a deșeurilor să arate precum cele din imagine.
Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului: ”Au fost instalate, joi, 10 insule ecologice noi. Conform proiectului, ar trebui să instalam aproape 200 din totalul de circa 300 de platforme de colectare a deșeurilor din Ploiești.
Tot săptămâna aceasta am finalizat licitația pentru toalete moderne cu autocurățare. Vom instala anul acesta între 5 și 7.”
Să vedem cât rezistă. Mă duc să pun la pariuri pe acest subiect :)) .
Mai trebuie si operatie pe creier la cei care nu fac colectare selectiva a gunoaielor.
Trebuie timp ca romanul e lenes si motivez prin observatia ca Romania a devenit o insula de gunoi!
Pe Ploiesti pare curat pe axul central al orasului in rest e varza.
Apoi va fi de observat ca aceste insule vor fi devastate de acei cetateni gunoieri care scormonesc prin gunoaie dupa PET-uri!
In fiecare zi vad ca ajung la un market mare din Cina sau Cameliei cu saci plini cu PET-uri!
In tot orasul e la fel!
Si care e efectul ?
Pentru ca nu toate merg la retur acestea sunt aruncate langa magazin pe unde nu vezi picior de la aia de la Blue Planet, voiam sa spun de ăia care nu-si fac treaba!😵
Munti de plastic se muta de la ghena de gunoi lânga supermarket!
E trist dar ce sa faci ca nu poti opri valul de sabotori ale insulelor ecologice!😡
Tichia de mărgăritar pe capul chelului. Prilej de spart bani publici. În țările din vest nu există jaful ăsta pe bani mulți. Simple îngrădituri (eventual cu cheie) cu tomberoane de 4 sau 5 culori. Proștii se bucură picați pe spate că “etete ce avem noi”, ce civilizat (de parcă nu poți fi civilizat și pe bani mai puțini). Cu banii astfel aruncați se puteau face lucruri și mai utile. Trebuie pusă și întrebarea: s-a făcut licitație cu caiet de sarcini?
Vai de capul meu dl Florin Oprea, cum indrazniti sa contestati corectitudinea deciziilor luate de edil? Dar dansul intotdeauna se consulta, face dezbateri, comunica – nu ia decizii de unul singur. Evident, sunt ironic. Am indraznit in nimicnicia mea sa pun aceste intrebari pe pagina de facebook a primarului si m-a blocat 🙂 Cu adresari decente, fara injurii,fara jigniri. Pentru mine, va mai curge multa apa pe Dambu, pana ma va convinge de corectitudinea si prioritizarea neajunsurilor pe care le are Ploiestiul.