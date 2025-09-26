- Publicitate -

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

Marius Nica
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au blocat și vandalizat o mașină în trafic, la Șirna. Ei sunt acuzați de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. VIDEO la finalul textului.

După ce Observatorul  Prahovean a publicat, în exclusivitate, mărturia unui șofer care a fost blocat în trafic, la Șirna, polițiștii au reținut suspecții.

Incidentul s-a produs pe 20 septembrie, iar șoferul mașinii vandalizate a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, ce s-a întâmplat.

Mașină blocată în trafic și vandalizată

”În jurul oreia 22:00 mă îndreptam spre Tinosu cu trei prieteni în mașină. La un moment dat am observat o alăt mașină care m-a depășit și a început să facă manevre agresive, inclusiv să tragă de volan pentru a mă acroșa. La intrarea în pădure au blocat drumul, fiind nevoit să opresc. Atunci au coborât din mașină mai mulți indivizi cu tevi de fier și au început să alerge spre noi” a declarat victima.

Bărbatul susține că a încercat să fugă din zonă cu mașina, însă manevra nu i-a reușit.

”Am dat cu spatele 50 metri și am intrat în șanț, încercând să întorc și să scap. Când am văzut că mașina a rămas suspendată, am fugit ca să nu fim loviți. S-au răzbunat pe mașină, pe care au vandalizat-o. Apoi am sunat la Poliție” a spus bărbatul.

VIDEO

Suspecții au fost reținuți

”În baza probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 31 de ani. Aceștia urmează să fie prezentați instanței competente, în vederea dispunerii unor măsuri preventive” au transmis reprezentanții IPJ Prahova, la solicitarea redacției noastre.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

VIDEO

