A ajuns la spital după ce, beat fiind, a intrat cu mașina în stâlp

Un bărbat în vârstă de 51 de ani din Drajna a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident rutier în Homorâciu. Acesta s-a urcat beat la volan și fără să dețină permis de conducere.

- Publicitate -

Mai mult, deplasați la locul accidentului, polițiștii au constatat că autoturismul nu avea nici numere de înmatriculare.

La data de 24 septembrie 2025, în jurul orei 20:30, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier. La fața locului, a fost identificat un bărbat de 51 de ani din comuna Drajna și un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare, care intrase în coliziune cu un stâlp electric din lemn.

Întrucât bărbatul emana halena alcoolice a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Administrație Mii de copaci plantați la Ploiești. Unde pot fi depuse cereri Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a lansat un plan de plantare arbori și arbuști în perioada toamnă 2025 – primăvara 2026. Peste 2.300 de...

- Publicitate -

Totodată, verificările au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere, iar autoturismul figura cu înmatricularea expirată.

Întrucât acesta acuza probleme de sănătate, a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

La data de 25 septembrie, în baza probatoriului, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

- Publicitate -

Cercetările sunt efectuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și conducere a unui vehicul neînmatriculat.