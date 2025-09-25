Nu mai sunt bani pentru salariile și pensiile militarilor

Ministerul Apărării Naționale nu mai are suficienți bani pentru plata pensiilor și salariilor până la finalul anului 2025, potrivit situației descrise de sursele Digi24. Pentru a rezolva această situație, singura variantă este ca, la rectificarea bugetară să fie alocați pentru plata acestora o parte din banii destinați investițiilor.

Astfel, oficialii sunt nevoiți să aloce o parte din fondurile dedicate înzestrării armatei pentru plata pensiilor și salariilor.

Investițiile, spun sursele, nu vor fi anulate ci se va încerca prinderea acestora în bugetul din 2026.

În această perioadă, la Guvern se discută prima rectificare bugetară din acest an. Potrivit Digi24, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor și Ministerul Muncii sunt ministerele care vor primi cei mai mulți bani pentru proiectele în derulare. Ministerului Finanțelor îi va reveni cea mai mare sumă pentru plata dobânzilor.

