Incendiu la o fabrică de uși și mobilier din zona Movila Vulpii

Incendiul a fost semnalat la 112, vineri dimineața, degajările de fum fiind vizibile de la mare distanță. Pompierii au intervenit rapid, reușind în jurul orei 7.40 să lichideze incendiul.
UPDATE: Cauza incendiului de la fabrica de mobilă de la Movila Vulpii
Conform ISU Prahova, pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi, cu sprijinul celor de la Detașamentul 1 Ploiești, acționează pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o anexă în incinta unui operator economic de pe raza comunei Păulești, zona Movila Vulpii.
La fața locului au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD.
Incendiul s-a manifestat într-o anexă din curtea operatorului, pe o suprafață totală de aproximativ 100 mp, la elemente de mobilier. Incendiul a fost localizat, iar pompierii au reușit stingerea lui aproape de ora 8.
Până în acest moment, nu au fost raportate victime. Urmează să fie stabilită cauza.