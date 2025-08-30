- Publicitate -

Sala de așteptare din Gara de Vest Ploiești, imposibil de folosit

Bianca Ionescu
Autor: Bianca Ionescu

Data:

Sala de așteptare a Gării de Vest din Ploiești, un spațiu care ar trebui să ofere confort și siguranță călătorilor, a ajuns de neutilizat pentru mulți dintre cei care așteaptă trenurile zilnic.

- Publicitate -

Mirosul greu de suportat, cauzat de faptul că aici își petrec nopțile mai multe persoane fără adăpost, îi determină pe navetiști să evite încăperea și să rămână pe peroane, chiar și în condiții meteo nefavorabile.

Situația este cu atât mai revoltătoare cu cât această gară este una dintre cele mai importante din județ, prin care trec zilnic mii de pasageri, majoritatea navetiști.

Un cititor al ziarului ne-a transmis revoltat o sesizare, descriind situația cu care se confruntă zilnic:

Viața Prahovei

Ploi torențiale, vijelii și grindină, duminică, în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai multe atenționări de instabilitate atmosferică. În Prahova, duminică, va intra în vigoare un cod galben...
- Publicitate -

„Bună dimineața, stimată redacție! Doresc să sesizez un aspect legat de sala de așteptare de la Gara de Vest, Ploiești! Suntem navetiști, nevoiți să așteptăm trenurile și nu avem posibilitatea să intrăm în sala de așteptare deoarece mirosul celor care dorm în ea, oameni ai străzii, ne alungă. Am înțeles că stau cu acordul șefului de gară și al poliției feroviare. Chiar acum, gardianul ne-a spus că a primit amendă pentru că i-a dat afară. Menționez că plătim sume considerabile pe bilete, abonamente și nu ni se pare corect să nu putem aștepta în condiții decente, în sala destinată așteptării trenurilor! Cred că ar trebui să fie îndrumați către acele centre care adăpostesc astfel de persoane! În speranța că veți încerca să soluționați acest aspect, vă mulțumim anticipat” a mărturisit acesta.

Am mers și noi la fața locului, vineri, 29 august, în jurul prânzului, pentru a verifica situația semnalată.

Sala de așteptare era complet goală, geamurile erau larg deschise, însă, în ciuda aerisirii, mirosul greu de suportat persista, făcând imposibilă folosirea spațiului de către călători.

- Publicitate -

Un bărbat care face zilnic naveta Ploiești – București, pentru a ajunge la serviciu, ne-a declarat, vizibil dezamăgit:

„Mai bine așteptăm afară decât în mirosul ăla. Mai ales seara, după o anumită oră, devine imposibil să mai stai acolo.”

Problema ridică semne de întrebare nu doar legate de lipsa unor soluții pentru persoanele fără adăpost care își găsesc refugiu în gară, ci și despre nepăsarea autorităților care ar trebui să asigure condiții decente celor ce plătesc bilete și abonamente pentru a călători.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

0
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Petiția lui Polițeanu pentru proiectele blocate de consilierii PSD și PNL

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat, sâmbătă, o...
Viața Prahovei

Câți șomeri sunt în Prahova. Statistica AJOFM

0
Rata șomajului în Prahova a fost, în luna iulie,...
Viața Prahovei

Ploi torențiale, vijelii și grindină, duminică, în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai...
Social

Premieră: Concerte la Republik Fest în limbaj mimico-gestual

0
La Republik Fest 2 muzica este pentru toți. Anul acesta,...
Național

Incendiul de la punga de gaze din Amara s-a stins. Imagini ISU

0
Un foraj de adâncime pentru puțuri de apă pentru...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

3
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Substanță periculoasă în cosmetice. Avertismentul ANPC

Marius Nica -
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra...

Rechizite și haine înainte de începerea școlii. Recomendările ANPC

Ștefan Vlăsceanu -
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că desfășoară controale...

Profi retrage un aliment care poate fi toxic

Marius Nica -
Lanțul de magazine Profi anunță retragerea de la comercializare...

Piedone ar fi avertizat o firmă din Sinaia că vine în control

Marius Nica -
Cristian Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor...
- Publicitate -

Cluburi din Costinești și Vama Veche, închise de ANPC

Marius Nica -
Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis mai multe...

Pe ce dau românii banii. Studiul unui mare lanț de magazine

Ciprian Pap -
Morcovii, castraveții cornichon și ceapa galbenă se află în...

Ce nereguli au găsit comisarii ANPC la festivalul Beach Please

Marius Nica -
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au controlat...

„Produsul Anului 2025” – găsește-l în magazinele ATAC din orașul tău

Ciprian Pap -
Cu un angajament constant pentru inovație, sustenabilitate și accesibilitate,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean