Sala de așteptare din Gara de Vest Ploiești, imposibil de folosit

Sala de așteptare a Gării de Vest din Ploiești, un spațiu care ar trebui să ofere confort și siguranță călătorilor, a ajuns de neutilizat pentru mulți dintre cei care așteaptă trenurile zilnic.

Mirosul greu de suportat, cauzat de faptul că aici își petrec nopțile mai multe persoane fără adăpost, îi determină pe navetiști să evite încăperea și să rămână pe peroane, chiar și în condiții meteo nefavorabile.

Situația este cu atât mai revoltătoare cu cât această gară este una dintre cele mai importante din județ, prin care trec zilnic mii de pasageri, majoritatea navetiști.

Un cititor al ziarului ne-a transmis revoltat o sesizare, descriind situația cu care se confruntă zilnic:

„Bună dimineața, stimată redacție! Doresc să sesizez un aspect legat de sala de așteptare de la Gara de Vest, Ploiești! Suntem navetiști, nevoiți să așteptăm trenurile și nu avem posibilitatea să intrăm în sala de așteptare deoarece mirosul celor care dorm în ea, oameni ai străzii, ne alungă. Am înțeles că stau cu acordul șefului de gară și al poliției feroviare. Chiar acum, gardianul ne-a spus că a primit amendă pentru că i-a dat afară. Menționez că plătim sume considerabile pe bilete, abonamente și nu ni se pare corect să nu putem aștepta în condiții decente, în sala destinată așteptării trenurilor! Cred că ar trebui să fie îndrumați către acele centre care adăpostesc astfel de persoane! În speranța că veți încerca să soluționați acest aspect, vă mulțumim anticipat” a mărturisit acesta.

Am mers și noi la fața locului, vineri, 29 august, în jurul prânzului, pentru a verifica situația semnalată.

Sala de așteptare era complet goală, geamurile erau larg deschise, însă, în ciuda aerisirii, mirosul greu de suportat persista, făcând imposibilă folosirea spațiului de către călători.

Un bărbat care face zilnic naveta Ploiești – București, pentru a ajunge la serviciu, ne-a declarat, vizibil dezamăgit:

„Mai bine așteptăm afară decât în mirosul ăla. Mai ales seara, după o anumită oră, devine imposibil să mai stai acolo.”

Problema ridică semne de întrebare nu doar legate de lipsa unor soluții pentru persoanele fără adăpost care își găsesc refugiu în gară, ci și despre nepăsarea autorităților care ar trebui să asigure condiții decente celor ce plătesc bilete și abonamente pentru a călători.