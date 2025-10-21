Copiii de clase primare, excluși explicit de la concursuri școlare

Ministerul Educației propune, printr-un proiect de regulament cadru, lansat luni, 20 octombrie 2025, excluderea explicită a elevilor de ciclu primar din rândul participanților la olimpiade și concursuri școlare, organizate de Minister. Măsura, spun învățători din Prahova, este una care îi poate frustra și descuraja pe elevi, mai ales pe cei cu potențial, dornici să participe la astfel de competiții.

Potrivit documentului, competițiile școlare, fie că sunt olimpiade de excelență, fie concursuri educative, vor fi organizate exclusiv pentru elevii de gimnaziu și liceu. Este prima dată când această excludere este prevăzută explicit într-un regulament general, după ce, la începutul acestui an, Ministerul Educației le interzisese deja prin ordinul de aprobare a listelor de concursuri pentru anul școlar trecut.

Potrivit proiectului publicat luni în consultare publică, „olimpiadele școlare se adresează elevilor din învățământul gimnazial (clasele V–VIII) și din cel liceal (clasele IX–XII/XIII) cu aptitudini și performanțe înalte”, iar concursurile școlare „vizează stimularea interesului pentru învățare […] la care participă elevii din învățământul gimnazial și cel liceal.”

Formularea actuală elimină complet orice referire la ciclul primar.

Decizia nu este pe placul multor învățători din județ, care susțin că o astfel de măsură nu face altceva decât să îi frustreze pe copii, mai ales pe cei mai mari, din clasele a III-a și a IV-a. „Adică de ce un elev de clasa a V-a poate merge la concursuri avizate de Minsiterul Educației, iar unul de clasa a IV-a are interzis? Elevul acela, dacă e un copil dotat, cu potențial, se va simți dat la o parte, va fi descurajat”, a precizat o învățătoare din Ploiești.

Noul regulament-cadru privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare se află în consultare publică până la începutul lunii noiembrie, urmând ca forma finală să fie adoptată după analizarea observațiilor primite și avizarea în Comisia de dialog social a Ministerului Educației, notează edupedu.ro.