În patru luni, elevii de la Bassarabescu vor avea școală modulară

În aproximativ 4 luni va fi gata construcția containerelor modulare de la Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu”, unitate de învățământ care se confruntă cu o acută criză a spațiilor. Din cauza supraaglomerării, la școala Bassarabescu s-a învățat, anul trecut, în trei schimburi, lucru care i-a determinat pe părinți să protesteze și să ceară administrației locale să găsească o soluție pentru rezolvarea problemei.
S-a ajuns la această situație din cauza faptului că instituția de învățământ este solicitată de mulți părinți cu vize de flotant dar și pentru că în zonă s-au construit locuințe în cartierul 9 Mai, fără ca vechea administrație locală să oblige și construirea unei școli.
La o întâlnire care a avut loc în aprilie între părinți și primarul Mihai Polițeanu aprilie, edilul a transmis că că singura soluție reală pentru ca elevii să aibă unde învăța din toamnă este construcția unei școli modulare.
Astăzi, 3 septembrie, a fost semnat contractul pentru proiectul tehnic și execuția școlii modulare Bassarabescu,. Cel mai probabil lucrările vor începe săptămâna viitoare și vor dura circa 3-4 luni până la finalizare.
Prin investiția propusă se vor realiza principalele lucrări:
– 6 săli de clasă, cu o capacitate de maxim 30 copii pe clasă, dotate cu echipamente și mobilier specific;
– Cabinet medical;
– Izolator;
– Cancelarie;
– Cabinet director;
– Oficiu personal de întreținere și depozit ‘cornul și laptele’;
– Grup sanitar persoane cu dizabilități;
– Grup sanitar elevi (fete);
– Grup sanitar elevi (băieți);
– Grup sanitar profesori și personal;
– Sală de sport;
– Împrejmuire;
– Instalație fotovoltaică.
Valoarea totală a investiției este de 3.585.230 lei, inclusiv TVA.