În patru luni, elevii de la Bassarabescu vor avea școală modulară

În aproximativ 4 luni va fi gata construcția containerelor modulare de la Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu”, unitate de învățământ care se confruntă cu o acută criză a spațiilor. Din cauza supraaglomerării, la școala Bassarabescu s-a învățat, anul trecut, în trei schimburi, lucru care i-a determinat pe părinți să protesteze și să ceară administrației locale să găsească o soluție pentru rezolvarea problemei.

S-a ajuns la această situație din cauza faptului că instituția de învățământ este solicitată de mulți părinți cu vize de flotant dar și pentru că în zonă s-au construit locuințe în cartierul 9 Mai, fără ca vechea administrație locală să oblige și construirea unei școli.

La o întâlnire care a avut loc în aprilie între părinți și primarul Mihai Polițeanu aprilie, edilul a transmis că că singura soluție reală pentru ca elevii să aibă unde învăța din toamnă este construcția unei școli modulare.

Astăzi, 3 septembrie, a fost semnat contractul pentru proiectul tehnic și execuția școlii modulare Bassarabescu,. Cel mai probabil lucrările vor începe săptămâna viitoare și vor dura circa 3-4 luni până la finalizare.

Prin investiția propusă se vor realiza principalele lucrări:

– 6 săli de clasă, cu o capacitate de maxim 30 copii pe clasă, dotate cu echipamente și mobilier specific;

– Cabinet medical;

– Izolator;

– Cancelarie;

– Cabinet director;

– Oficiu personal de întreținere și depozit ‘cornul și laptele’;

– Grup sanitar persoane cu dizabilități;

– Grup sanitar elevi (fete);

– Grup sanitar elevi (băieți);

– Grup sanitar profesori și personal;

– Sală de sport;

– Împrejmuire;

– Instalație fotovoltaică.

Valoarea totală a investiției este de 3.585.230 lei, inclusiv TVA.