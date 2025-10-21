Razie a polițiștilor rutieri în Prahova, în mai multe orașe

O razie de amploare are loc, în aceste momente, în Prahova. În orașele Băicoi, Plopeni și Slănic polițiștii prahoveni desfășoară acțiuni preventive pentru combaterea evenimentelor rutiere

„În contextul preocupării constante a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova de a fi aproape de comunitate și de a proteja siguranța cetățenilor, la acest moment polițiștii Serviciului Rutier Prahova desfășoară o amplă acțiune preventiv-reactivă pe raza de competență a orașelor Băicoi, Plopeni și Slănic.

La activități au participat efective sporite de poliție din cadrul Poliției Orașului Plopeni și Poliției Orașului Slănic.

Scopul acțiunii îl reprezintă reducerea riscului rutier și a principalelor cauze generatoare de accidente, verificarea respectării regulilor de circulație de către conducătorii auto și pietoni, controlul stării tehnice a vehiculelor, verificarea stării psiho-fizice a șoferilor aflați în trafic.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în toate localitățile județului, cu scopul de a crește gradul de siguranță rutieră și de a preveni evenimentele nedorite.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reafirmă angajamentul de a fi permanent alături de cetățeni și de a contribui activ la protejarea vieții și integrității participanților la trafic”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.