Viața la bloc. Cum se calculează întreținerea

Viața la bloc presupune și o serie de cheltuieli comune. Repararea acoperișului sau înlocuirea unor coloane de apă caldă, apă rece și canalizare, dar și întreținerea spațiilor comune înseamnă un efort în plus.

Întreținerea la bloc reprezintă pentru mulți o adevărată bătaie de cap, când vine vorba de repartizarea cheltuielilor la nivelul asociației de proprietari.

Repartizarea cheltuielilor în cadrul asociației de proprietari se realizează în funcție de consumurile individuale, dar și în funcție de cheltuielile comune.

Ce cheltuieli se regăsesc în factura de întreținere

Factura de la avizierul blocului include atât consumurile individuale, la apă rece, apă caldă, căldură (pe timp de iarnă), gaze (în cazul în care nu există separație la gaze), dar și cheltuieli comune.

La capitolul cheltuieli comune acestea pot fi repartizate în funcție de numărul de persoane (plata serviciului de salubritate), dar și în funcție de suprafața echivalent termică (în cazul consumului de agent termic).

Potrivit Legii 196/2018, cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor individuale și în funcție de indexul repartitoarelor de costuri.

În cazul în care consumurile individuale nu pot fi repartizate în funcție de indexul contoarelor individuale, acestea sunt repartizate în sistem paușal.

Tot în factura de întreținere se vor regăsi cheltuielile cu produse și accesorii pentru curățenie, alte servicii administrative către proprietatea comună.

Tarifele la utilități la Ploiești

Apă potabilă: 4,76 lei/mc (exclusiv TVA); 5,28 lei/mc (TVA 11% inclus).

Canalizare: 2,12 lei/mc (exclusiv TVA); 2,35 lei/mc (TVA 11% inclus).

Tarif agent termic – 350 de lei/Gcal fără TVA (TVA-ul la agent termic în luna octombrie este 21%, iar în sezonul rece 1 noiembrie – 31 martie de 11%)

Cum se stabilește fondul rulment

Pentru a preveni situațiile în care apar restanțe la plata întreținerii, asociația de proprietari este obligată să stabilească cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment.

„Fondul de rulment se stabilește astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice.

Stabilirea cuantumului, potrivit Legii 196/2018, se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociația de proprietari în anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflației.

Astfel, fondul de rulment este stabilit în funcție de valoarea unei întrețineri pe timp de iarnă, în care sunt incluse și costurile pentru căldură. Fondul de rulment este plătit de toți locatarii.

La ce poate fi utilizat fondul de reparații

Fondul de reparații este utilizat pentru lucrări de întreținere, service, reparații și, după caz, de consolidare, reabilitare, eficiență energetică, modernizare la părțile de construcții și instalații aflate în/și pe proprietatea comună.

În cazul spațiilor comune, cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociației cu privire la proprietatea comună.

reparații la subsolul;

reparații la conductele de distribuție și coloanele instalațiilor de apă, canalizare, încălzire, și instalațiile de energie electrică;

reparații pe casa scării, spălătorie; uscătorie; terasă, lift

reparații interfon – partea de instalație de pe proprietatea comună;

reparație la tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere (în cazul blocurilor turn);

reparații la structura de rezistență sau la fațada blocului;

reparații la acoperiș

Ce salarii și indemnizații sunt plătite la bloc