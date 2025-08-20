- Publicitate -

Profi retrage un aliment care poate fi toxic

Lanțul de magazine Profi anunță retragerea de la comercializare şi rechemarea produsului PROXI MUSLI CU FRUCTE, ambalat în pungi de 750 de grame, cu termen de valabilitate 15.01.2026, Lot L 1015.

Motivul recehemării este depășirea nivelului maxim admis de Deoxinivalenol. Acesta este un tip de micotoxină, produsă de mucegaiurile din cereale. În concentrații mari, toxina provoacă vărsături și iritații ale pielii.

Profi recomandă persoanelor care dețin produsul respectiv să nu il consume, ci să il distrugă sau să il returneze la magazin în perioada 18.08.2025 – 07.09.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal.

Lista magazinelor Profi, inclusiv din Prahovca, care au comercializat acest produs periculos poate fi consultată aici: Rechemare_Proxi_musli_cu_fructe_750gr_Profi_18.08.2025

Eveniment

Bărbat oprit la accidentul de pe A3 lovit de o ambulanță

Un bărbat care a oprit pe A3, la scurt timp după producerea accidentului în urma căruia șapte persoane au fost rănite, a avut nevoie...
