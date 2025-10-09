Cauți un job mai bun? Dekomte participă la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

În galeria selectă a angajatorilor de top din Prahova se află și Dekomte

Firma DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING a fost fondată într-un moment în care cerințele tehnice pentru rosturile de dilatare creșteau într-un ritm fără precedent. În 1978, fondatorul companiei, Günther de Temple, a continuat o tradiție de familie sub motto-ul „de la regulator la îmbinarea de dilatare”, deoarece numele de Temple era deja asociat cu regulatoare de încredere pentru motoare cu abur încă din 1890.

DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING face parte din grupul de firme Dekomte.

Dekomte de Temple Kompensator – Technik GmbH Germania are sediul în Seligenstadt și deține filiale în mai multe țări ale lumii, cum ar fi: Belgia, Franța, Marea Britanie, Rusia, Arabia Saudită, Spania, Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Mexic, Cehia, Finlanda și Polonia.

Activitatea desfășurată

În cadrul societății se execută compensatori textili de etanșare, din țesături pe bază de fibră de sticlă sau folii de teflon, precum și plasă de sârmă din oțel inoxidabil.

Sectoare:

Modelărie – aici se realizează execuția modelelor (partea negativă a compensatorului). Modelele sunt construcții realizate din PAL, PFL, cherestea, polistiren, prin fixare cu scotch, holșuruburi, cuie, și sunt utilizate ca suport pentru realizarea formei compensatorului, conform tipului acestuia. Materialele PAL, PFL, cherestea și polistiren se taie la dimensiuni cu fierăstrăul electric, fierăstrăul cu panglică, fierăstrăul pendular etc., iar pentru fixare se folosesc pistoale pentru termobaghete și bormașini cu acumulatori pentru holșuruburi.

Decupaj – aici se realizează tăierea materialelor dimensional, conform foii de lucru și planului de croire stabilit de compartimentul producție. Materialul se trasează, se acoperă cu un adeziv acrilic în scopul evitării destrămării și „tocării” fibrelor, după care urmează tăierea. Decuparea materialelor se face manual, cu foarfeci și cuțite.

Șabloane – pentru produsele prevăzute în comandă cu găuri pentru montaj în instalație se folosesc șabloane de găurire, realizate din carton, scotch și cuțit. Aceste șabloane sunt unice pentru fiecare comandă și nu se pot reutiliza. Ele se fixează pe compensatorul textil și ajută la perforarea exactă a părții textile a compensatorului. Găurile se execută cu bormașina electrică sau cu acumulatori.

Fabricație – în acest sector se realizează compensatorul prin așezare succesivă, strat cu strat, pe model, conform compoziției din fișa de lucru. Straturile de materiale sunt fixate între ele prin lipire cu materiale adezive, capsare cu capse metalice, coasere cu mașini de cusut fixe sau manuale, cu ață termorezistentă ori sârmă din inox, sau prin lipire la căldură (operație necesară în cazul materialelor teflonate, realizată cu mașini de lipit prin căldură). Pentru materialele tip plasă de sârmă sau folie de inox, fixarea straturilor se face cu mașina de sudat în puncte. După așezarea tuturor straturilor de material urmează operația de siliconizare, realizată cu diferite tipuri de silicon, distribuit pe toată suprafața compensatorului cu ajutorul pensulelor sau șpaclu­lui. Operația finală în sectorul de fabricație este coaserea finală, efectuată cu mașini de cusut fixe.

Ambalaj – în vederea ambalării pentru transport, compensatorii sunt protejați prin împachetare în folie de plastic sau folie stretch. Ambalarea propriu-zisă se face în cutii de carton. În funcție de greutatea cutiilor, acestea pot fi așezate pe paleți de lemn. Fixarea cutiilor pe paleți se realizează cu chingă și cleme. Cutiile de carton sunt protejate la colțuri cu colțare din plastic. În anumite cazuri, când comanda specifică, cutiile de carton sunt, la rândul lor, ambalate în cutii de lemn sau OSB. Cutiile de lemn destinate transportului maritim sunt protejate împotriva umezelii cu silicagel.

Posturi oferite de Dekomte la Bursa Angajatorilor:

Ambalator manual

Confecționer – asamblor articole din textile

Tâmplar

Programul de lucru este de 8 ore: 07.00 – 15.00 (luni – vineri).

Oferta posturilor disponibile în cadrul DEKOMTE poate fi studiată în detaliu la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail: [email protected] sau la tel./WhatsApp: 0785.075.111 și 0726.221.596.