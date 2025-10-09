A fost oprită căldura pe timpul zilei în Ploiești. Explicația Termo

Termo Ploiești a anunțat, joi dimineață, oprirea, automată, pe timpul zilei, a furnizării agentului termic la blocurile din municipiu. Măsura nu a fost dispusă la școli, grădinițe, creșe și spitale.

- Publicitate -

Mai mulți ploieșteni au semnalat, joi dimineață, că s-a oprit furnizarea de căldură la mai multe blocuri din Ploiești.

Astfel de sesizări au fost primite din zona de sud, dar și din zona de Vest (Lămâița) a Ploieștiului.

Contactat telefonic, directorul termo Ploiești, Ioan Dobrescu, a precizat că sistarea furnizării de agent termic are loc pe timpul zilei, ca urmare a creșterii temperaturilor atmosferice.

Locuri de Muncă Cauți un job mai bun? Dekomte participă la Bursa Angajatorilor Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii...

- Publicitate -

„Căldura s-a oprit automat pentru că au crescut temperaturile atmosferice exterioare. Furnizarea de agent termic va fi reluată aproximativ în jurul orei 18.00.

Măsura nu a fost dispusă la unitățile de învățământ (școli, grădinițe, creșe) și nici la spitale”, a precizat directorul tehnic al Termo Ploiești, Ioan Dobrescu.

Reamintim faptul că Termo Ploiești a anunțat începerea furnizării de agent termic pentru sezonul dse iarnă 2025 – 2026, începând de la finele lunii septembrie (Detalii AICI).