A fost oprită căldura pe timpul zilei în Ploiești. Explicația Termo

Termo Ploiești a anunțat, joi dimineață, oprirea, automată, pe timpul zilei, a furnizării agentului termic la blocurile din municipiu. Măsura nu a fost dispusă la școli, grădinițe, creșe și spitale.
Mai mulți ploieșteni au semnalat, joi dimineață, că s-a oprit furnizarea de căldură la mai multe blocuri din Ploiești.
Astfel de sesizări au fost primite din zona de sud, dar și din zona de Vest (Lămâița) a Ploieștiului.
Contactat telefonic, directorul termo Ploiești, Ioan Dobrescu, a precizat că sistarea furnizării de agent termic are loc pe timpul zilei, ca urmare a creșterii temperaturilor atmosferice.
„Căldura s-a oprit automat pentru că au crescut temperaturile atmosferice exterioare. Furnizarea de agent termic va fi reluată aproximativ în jurul orei 18.00.
Măsura nu a fost dispusă la unitățile de învățământ (școli, grădinițe, creșe) și nici la spitale”, a precizat directorul tehnic al Termo Ploiești, Ioan Dobrescu.
Reamintim faptul că Termo Ploiești a anunțat începerea furnizării de agent termic pentru sezonul dse iarnă 2025 – 2026, începând de la finele lunii septembrie (Detalii AICI).
Eu nu înțeleg de ce au sunat repede ei nu simt caldura de afara chiar asa frigurosi sunt