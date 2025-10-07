- Publicitate -
Ploieștiul, sufocat de mașini. Cum am putea scăpa de ambuteiaje

La fel ca în alte mari orașe, traficul aglomerat din Ploiești reprezintă o adevărată provocare pentru conducătorii auto. Cozile de la semafoare și lipsa parcărilor rămân principalele puncte nevralgice din municipiu. În tot acest timp sistemul de monitorizare trafic este nefuncțional la Ploiești. Culmea este că soluțiile pentru fluidizarea traficului au fost propuse încă din 2015, însă unele nu au fost implementate nici până acum.

Chiar dacă planul de mobilitate a fost aprobat la Ploiești în urmă cu aproape 10 ani, puține sunt soluțiile de trafic implementate la nivelul municipiului.

Numărul de intersecții semaforizate a rămas în continuare scăzut. În plus, problema legată de autoturismele staționate neregulamentar pe partea carosabilă, dar și pe trotuare nu a dispărut.

Cât privește sistemul de monitorizare video acesta este nefuncțional la Ploiești. (Detalii AICI). Lucrurile, cel puțin la acest capitol, ar putea să se schimbe. Primăria intenționează implementarea unui proiect prin care 41 de intersecții din municipiu să fie monitorizate video.

Unde ar fi trebuit construite parcări în Ploiești

La capitolul parcări, planul de mobilitate din 2015 viza inclusiv noi facilități de parcare la nivelul municipiului.

În zona centrală, în urmă cu aproximativ 10 ani, au fost identificate șase posibile locații pentru parcări colective, una dintre acestea fiind propusă în zona pieței centrale.

Opt ani mai târziu, în februarie 2023, Consiliul Local Ploiești a aprobat documentația tehnică, pentru realizarea unei parcări supraterane cu o capacitate de 160 de locuri. Planurile privind construirea unor noi parcări nu s-au concretizat până acum. (Detalii AICI).

Parcări propuse la ieșirile din oraș

Planul de mobilitate din 2015 mai prevedea o rețea de parcări de tip P+R (Park+Ride), propuse la ieșirile din oraș:

  • Gara de Vest
  • Podul Înalt, Cablul Românesc, Ștrand Bucov
  • zona Hipodrom și Fero

Un al doilea tip de parcări propuse au fost cele supraetajate, iar în cartierele aglomerate ca soluții mai puțin costisitoare recomandarea a fost de amenajarea de parcări tip smart parking.

Propuneri pentru fluidizarea traficului rutier

Planul de mobilitate aprobat în 2015 a vizat și o serie de propuneri pentru fluidizarea traficului rutier.

  • amenajarea zonelor de trafic auto în cartiere (limitarea vitezei pe străzi)
  • revizuirea amenajărilor de circulație în intersecții, în funcție de fluxurile de trafic
  • revizuirea semnalizării rutiere
  • reconfigurarea nodului rutier dintre strada Ghe Gr. Catacuzino/ DN72
  • modernizarea rețelei stradale în Mitică Apostol, Pictor Rosenthal, Râfov, colonia Vega
  • reabilitarea pasajelor rutiere

Singura pistă pentru biciclete, construită în 2006

În ciuda traficului aglomerat, încurajarea mersului cu bicicleta rămâne un deziderat la Ploiești.

Singura pistă pentru biciclete, realizată pe tronsonul Bulevardul București – Bulevardul Independenței, a fost construită în 2006. După finalizarea lucrărilor, extinderea proiectului și în cartiere a fost stopată.

În ceea ce privește traficul pietonal, în 2015, în planul de mobilitate erau propuse câteva soluții. Propunerea era de amenajare a trecerilor de pietoni, printr- mai bună semaforizare semaforizare, dar și prin creșterea vizibilității acestora

Extinderea de piste de biciclete la Ploiești

  • Amenajarea de piste de biciclete cu dublu sens
  • Organizarea circulației pe anumite străzi cu sens unic pentru circulația auto și cu contrasens sau dublu sens pentru circulația cu bicicleta
  • Utilizarea în comun de către bicilcte și autobuze, pe anumite sectoare, a benzilor dedicate transportului public
  • extinderea pistei pentru biciclete între zona centrală și cartierul Republicii, dar și în zona de est-vest, în zona străzii Mărășești (între strada Plăieșilor și Centura de Vest).
  • extinderea de piste pentru bicicletre între zona centrală și cartierul Bereasca.
  • completarea infrastructurii pentru biciclete în zona de est între Cartierul Mihai Bravu și Cartierul Gheorghe Doja, dar și pe trnsonul Gara de Sud – cartierul Democrației/ dar și între Hipodrom și Centura de Est.

Peste 99.000 de mașini în Ploiești

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești un punct de vedere cu privire la planul de mobilitate, dar și soluțiile care ar putea fi implementate pentru fluidizarea traficului.

„Planul de mobilitate a fost aprobat în 2015. În ceea ce privește o eventuală analiză a managementului traficului și soluții propuse pentru îmbunătățirea managementului traficului, precizăm că Municipiul Ploiești intenționează realizarea unui studiu de trafic în perioada imediat următoare.

La data prezentei, în evidențele fiscale ale municipalității ploieștene sunt înregistrate 99.010 autoturisme și mijloace de transport cu masa mai mică de 12 tone, din care 78.933 deținute de persoane fizice și 19.930 deținute de persoane juridice.

Din cele 19.930 de autoturisme deținute de persoane juridice, 3.410 sunt achiziționate în leasing”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Ploiești.

Din păcate, Ploieștiul se numără printre orașele din România unde aglomerația din trafic rămâne o veșnică problemă pentru conducătorii auto. (Detalii AICI)

