Câte zile pierd ploieștenii blocați în trafic

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Ploieștiul se numără printre orașele din România unde aglomerația din trafic a devenit o mare problemă pentru șoferi în ultimii ani. Potrivit studiului Indexul de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Oraşe Vizionare, ploieștenii pierd anual în trafic aproximativ 7 zile într-un an!

Străzi aglomerate după începerea anului școlar

Odată cu reînceperea școlii, străzile din Ploiești s-au aglomerat. Iar numărul orele de vârf, în care se circulă bară la bară, a crescut semnificativ. Situația se complică și mai mult în cazul unor condiții meteo nefavorabile, cum a fost ploaia de miercuri, 17 septembrie.

Astfel, în această dimineață, s-a circulat în coloană pe majoritatea arterelor principale de circulație. Vorboim de Șoseaua Vestului, Șoseaua Nordului, Bulevardul Independenței, Găgeni, Văleni, Republicii, Gh. Doja, Grigore Cantacuzino, Democrației și lista poate continua.

Ploieștiul, în topul orașelor cu trafic rutier aglomerat

Institutul pentru Oraşe Vizionare a realizat o cercetare privind timpul pierdut de locuitorii marilor orașe din țară în blocajele din trafic. Potrivit studiului, bucureștenii pierd 12 zile de lucru din cauza traficului.

Furturi din mall-uri comise de indivizi violenți. Percheziții în Ploiești

Polițiștii au descins în această dimineață la 12 adrese din Ploiești și București în cazul mai multor furturi comise de indivizi violenți. Aceștia acționau...
În clasament sunt urmați de locuitorii din Cluj Napoca, Timişoara şi Iaşi cu câte 9 zile. La polul opus se situează orașe mai mici, precum Reșița, Giurgiu și Călărași, cu 3-3,5 zile pierdute pe an. Orașe similare Ploieștiului, respectiv Brăila și Galați, stau mai bine: 3,6 – 4,3 zile pierdute. În acest clasament, Ploieștiul figurează cu 6,9 zile pierdute pe an.

index trafic 2025

De ce stăm blocați în trafic?

Cauzele blocajelor din traficul rutier din Ploiești sunt multiple. În primul rând este vorba de infrastructura rutieră deficitară, cu străzi înguste și pline de gropi. Apoi se resimte lipsa unui sistem inteligent de semaforizare, dar și a unui plan de management al traficului, care să  conducă la fluidizarea circulației.

De asemenea, Ploieștiul nu oferă alternative șoferilor, precum piste de biciclete sau un transport public modern, tramvaiele fiind vechi de o jumătate de secol.

Cine a făcut studiul

Studiul a fost realiuzat de Institutul pentru Oraşe Vizionare, o echipă formată din consultanți de strategie, research, place branding și comunicare. Aceasta este condusă de Felix Tătaru, consultantul implicat în campaniile electorale ale lui Klaus Iohannis şi Traian Băsescu.

Analiza face parte din City Index 2025, barometrul anual de performanţă urbană realizat de Institutul pentru Oraşe Vizionare. Acesta analizează 41 de municipii reşedinţă de judeţ, pe baza a 51 de indicatori grupaţi în trei mari dimensiuni: Calitate, Prosperitate şi Vibraţie.

