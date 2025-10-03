- Publicitate -

Precizare: Reducerea de personal va avea loc la CJ Prahova, nu DGASPC

Conducerea Consiliului Județean Prahova transmite că informația privind reducerea de personal furnizată în cadrul unei conferințe de presă vizează aparatul administrativ al instituției, nu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova (DGASPC). ”Regretăm că, din lipsa unei comunicări directe și clare, s-a creat impresia că DGASPC ar fi afectată de aceste disponibilizări. Nu este vorba de dezinformare, ci de o neînțelegere pe care dorim să o corectăm ferm și transparent” a transmis CJ Prahova.

”Ca urmare a articolului publicat de Observatorul Prahovean în data de 2 octombrie 2025, cu titlul „Disponibilizări în grafic la DGASPC Prahova. Nu sunt bani de salarii”, facem următoarele precizări:

Reducerea de personal anunțată nu vizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova (DGASPC), ci aparatul administrativ al Consiliului Județean Prahova.

Această măsură se încadrează în noile dispoziții guvernamentale privind eficientizarea aparatului public și are un scop bine determinat: găsirea resurselor financiare necesare pentru buna funcționare a DGASPC, în special pentru plata salariilor și continuarea activităților de sprijin social.

Este important ca informația corectă să ajungă la cetățeni: nicio măsură de restructurare nu afectează direct activitatea DGASPC și nici sprijinul oferit beneficiarilor acestei instituții. Din contră, prin aceste ajustări administrative urmărim consolidarea capacității financiare a Consiliului Județean și protejarea angajaților DGASPC.

Regretăm că, din lipsa unei comunicări directe și clare, s-a creat impresia că DGASPC ar fi afectată de aceste disponibilizări. Nu este vorba de dezinformare, ci de o neînțelegere pe care dorim să o corectăm ferm și transparent.

Asigurăm angajații DGASPC, beneficiarii și întreaga comunitate prahoveană că protecția socială rămâne o prioritate pentru Consiliul Județean Prahova, iar toate deciziile luate au în vedere continuitatea și stabilitatea acestui sector vital.

Virgiliu-Daniel Nanu, Președintele Consiliului Județean Prahova”

