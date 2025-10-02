Când ar putea fi deschisă noua creșă din Ploiești

Inaugurată în luna ianuarie 2025, prima creșă construită după 1989 în Ploiești, rămâne, momentan, închisă. Cu o capacitate de 40 de locuri, unitatea de învățământ ar putea să fie deschisă doar după angajarea de personal.

- Publicitate -

Inaugurată în ianuarie 2025, în prezența ministrului Dezvoltării, prima creșă construită după 1989 la Ploiești rămâne, momentan, închisă. (Detalii AICI)

Dacă în primele luni de la inaugurare au fost făcute demersuri pentru obținerea autorizațiilor din partea mai multor instituții (Detalii AICI), vestea bună este că s-a deblocat situația legată de angajarea de personal.

„În momentul de față este în derulare procedura pentru angajarea de personal”, ne-a precizat Zoia Staicu, viceprimarul Ploieștiului.

Social Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților noastre, în special pentru cei tineri. În timp ce aceste platforme oferă, într-adevăr beneficii, cum...

- Publicitate -

Totodată, potrivit reprezentanților Primăriei Ploiești au fost efectuate demersuri la Inspectoratul Școlar Județean pentru introducerea în lista de posturi didactice vacante și a patru norme de educator.

Angajări de personal pentru creșa cea nouă

Pe site-ul creseploiesti.ro (Detalii AICI) au fost scoase la concurs mai multe posturi vacante pentru noua unitate inaugurată la Ploiești.

Pe lista posturilor scoase la concurs, procedură care se află în derulare, conform unui calendar publicat tot pe site, figurează cele de muncitor calificat fochist, bucătar, ajutor de bucătar și infirmieră.

- Publicitate -

După angajarea de persoanal ar urma să fie demarată procedura de înscriere a antepreșcolarilor pentru cele 40 de locuri, intenția fiind ca noua creșă să fie deschisă până la finele anului 2025.