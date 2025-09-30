Proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești, nu a fost votat

Consilierii locali au dezbătut în ședința de astăzi proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești.

Proiectul inițiat de primarul Mihai Polițeanu nu a fost adoptat după ce zece consilieri locali s-au abținut, doi au votat împotrivă și alți zece pentru.

Documentul prevedea plata unei taxe anuale de la 300 la 600 de lei, în funcție de zonă, pentru un loc de parcare.

Locurile de parcare ar fi fost atribuite pe principiul ”primul venit, primul servit”, fără licitație.

Detalii aici: Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul