Proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești, nu a fost votat

Consilierii locali au dezbătut în ședința de astăzi proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești.
Proiectul inițiat de primarul Mihai Polițeanu nu a fost adoptat după ce zece consilieri locali s-au abținut, doi au votat împotrivă și alți zece pentru.
Documentul prevedea plata unei taxe anuale de la 300 la 600 de lei, în funcție de zonă, pentru un loc de parcare.
Locurile de parcare ar fi fost atribuite pe principiul ”primul venit, primul servit”, fără licitație.
Detalii aici: Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul
Inca o infrangere pentru edil, in afara de proiectul cu tramvaiele. Vestea proasta este ca suntem la limita si doar cei care au votat impotriva, au schimbat scorul,altfel….Momentan edilul trebuie sa se gandeasca la alte surse pt finantarea balciului de pe bulevard el fiind initiatorul acestei ineptii, taxa pt parcare nu i-a iesit. Momentan….Este totusi o presiune pe el, sa vezi hoarde de functionari uitandu-se la el cu ochi blajini pt sursa salariilor, pt utilizarea masinilor de servici in scop personal, pt plata abonamentelor telefonice, pt vouchere, etc etc. Anul acesta nu mai are timp sa bage la inaintare aceasta ineptie cu taxa locurilor de parcare fiind ocupat pana peste cap cu Targul de Craciun, dar va reveni cu forte proaspete in 2026. Insule ecologice, toalete publice, strapungerea strazii Laboratorului, promisiunea zonei de colectare deseuri voluminoase din zona de est a Ploiestiului, cainii vagabonzi etc etc sunt concepte straine pt edil, dar cred ca absolut normale, fiindca traiam intr-un oras mort si am inviat prin balci, numai ca nu simtim noi astia, nemultumitii.