Accident rutier cu o victimă pe DN1, la Comarnic

Un accident rutier în urma căruia o femeie a fost rănită și transportată la spital a avut loc în această după amiază pe DN1, la Comarnic.

În urma cercetărilor polițiștii au au constatat că un bărbat de 71 de ani ar fi condus un autovehicul pe Drumul Național 1, în orașul Comarnic, către Brașov, iar în zona km. 110+500 m ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat pe partea carosabilă.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 70 de ani, pasageră în autoturism, care a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Traficul rutier este dirijat de către polițiștii prezenți la fața locului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.