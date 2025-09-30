Ștafeta Veteranilor Invictus 2025 ajunge la Ploiești

Cu ocazia Zilei Armatei Române, Asociația Voluntarilor Invictus, alături de Centrul Militar Județean Prahova și cu sprijinul Primăriei Ploiești, organizează în Garnizoana Ploiești evenimentul patriotic „Ștafeta Veteranilor Invictus 2025”.

Inițiată în 2014, această ștafetă a devenit o tradiție națională, reunind anual sute de voluntari – militari activi, veterani, sportivi, profesori, tineri și familii într-o misiune simbolică: purtarea Drapelului Național din Capitală până la Carei, locul unde pe 25 octombrie 1944 s-a încheiat eliberarea teritoriului național.

Program

4 octombrie 2025, ora 16:00 – sosirea ștafetei de la Târgoviște la Monumentul Vânătorilor, Gara de Sud Ploiești

5 octombrie 2025, ora 09:30 – plecarea ștafetei spre Breaza, cu opriri la monumentele eroilor din localitățile: Păulești, Găgeni, Băicoi, Câmpina, Cornu, Breaza.

Traseu total: 62 km

Obiective atinse pe traseu:

Monumentul Vânătorilor – Gara de Sud Ploiești

Cimitirul Evreiesc – Ploiești

Monumentul Eroilor Martiri – Păulești

Monumentul Independenței – Băicoi

Monumentul Aurel Vlaicu – Bănești

Biserica Călătorului – DN1

Monument Centru Câmpina

Monument intrare Breaza

Monumente Breaza – Liceul Militar

Ora estimată de sosire la Breaza: 18:00.

Vino alături de noi să onorăm eroii neamului și să susținem împreună spiritul Invictus!

