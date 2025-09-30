Trafic oprit pe Transalpina. Circulație în condiții de iarnă pe Transfăgărășan

Iarna a venit mult mai devreme la munte, unde a nins și s-a depus un strat de zăpadă. Centrul Infotrafic a anunțat închiderea circulației pe Transalpina pentru a permite intervenția utilajelor pentru deszăpezire. Drumarii au anunțat că se circulă în condiții de iarnă și pe Transfăgărășan.
Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR a anunțat că, începând de astăzi, 30 septembrie, până mâine 1 octombrie, ora 09.00, circulația va fi închisă pe DN67C (Transalpina), pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru siguranța participanților la trafic.
Măsura a fost dispusă pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).
Se circulă în condiții de iarnă pe Transfăgărășan
CNAIR a anunțat, marți, că se circulă în condiții de iarnă pe DN7C (Transfăgărășan) din cauza zăpezii și gheții depuse pe carosabil.
„Continuă intervenția colegilor noștri din cadrul Districtului Bâlea pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan.
În acest moment intervenim cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare și suntem pregătiți să suplimentăm forțele dacă situația o va cere.
Deocamdată nu se pune problema închiderii circulației dar o să luăm în considerare și această posibilitate (cel puțin temporar) dacă se vor înrăutății condițiile meteo.
Vă rugăm să nu circulați în zona alpină dacă nu sunteți pregătiți să conduceți în condiții de iarnă!”, a anunțat CNAIR.