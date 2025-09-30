Trafic oprit pe Transalpina. Circulație în condiții de iarnă pe Transfăgărășan

Iarna a venit mult mai devreme la munte, unde a nins și s-a depus un strat de zăpadă. Centrul Infotrafic a anunțat închiderea circulației pe Transalpina pentru a permite intervenția utilajelor pentru deszăpezire. Drumarii au anunțat că se circulă în condiții de iarnă și pe Transfăgărășan.

- Publicitate -

Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR a anunțat că, începând de astăzi, 30 septembrie, până mâine 1 octombrie, ora 09.00, circulația va fi închisă pe DN67C (Transalpina), pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru siguranța participanților la trafic.

Măsura a fost dispusă pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Se circulă în condiții de iarnă pe Transfăgărășan

CNAIR a anunțat, marți, că se circulă în condiții de iarnă pe DN7C (Transfăgărășan) din cauza zăpezii și gheții depuse pe carosabil.

Social Termo Ploiești anunță remedierea avariei Operatorul Termo Ploiești anunță remedierea avariei care a afectat livrarea de apă caldă în mai multe zone din Ploiești. ”Echipele Termo Ploiești au lucrat în...

- Publicitate -

„Continuă intervenția colegilor noștri din cadrul Districtului Bâlea pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan.

În acest moment intervenim cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare și suntem pregătiți să suplimentăm forțele dacă situația o va cere.

Deocamdată nu se pune problema închiderii circulației dar o să luăm în considerare și această posibilitate (cel puțin temporar) dacă se vor înrăutății condițiile meteo.

- Publicitate -

Vă rugăm să nu circulați în zona alpină dacă nu sunteți pregătiți să conduceți în condiții de iarnă!”, a anunțat CNAIR.