Câți bani a primit România pentru tezaurul dacic furat în Olanda

Ministerul Culturii a anunțat că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în Olanda. Este vorba de despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents.

Muzeul Național de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliței de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată de către asigurător, potrivit contractului incheiat între părți.

Aceasta reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte sustrase: trei brățări și Coiful dacic de la Coțofenești.

Ultima tranșă, în valoare de 855.000 euro, reprezentând 15% din valoarea totală, a fost virată în data de 12 septembrie, plata precedentă în valoare de 4.845.000 euro, reprezentând 85% din valoarea totală, fiind făcută în data de 25 august.

La restituirea obiectelor asigurate, asigurătorul va solicita contravaloarea asigurării de la muzeu care, la rândul său, va solicita banii de la bugetul de stat.

Reamintim că până acum nu au fost identificați autorii furtului tezaurului dacic din muzeul olandez. Mai mulți suspecți care au fost reținuți au fost eliberați din lipsă de probe.