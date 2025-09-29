Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate furniza, la cerere, căldură, în blocurile din Municipiu.

Asociațiile de proprietari trebuie să solicite reluarea serviciului companiei Termo Ploiești. Detalii se pot obține la numărul de telefon 0800 672 777 – Telverde. Acesta este gratuit, apelabil la nivel național în orice retea, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Atenție! Pentru ca specialiștii Termo Ploiești să poată furniza agent termic este nevoie și de acordul majorității simple a locatarilor (50% plus 1) pentru această operațiune.

De asemenea, conducerile instituțiilor publice, inclusiv spitale, școli, grădinițe, pot solicita Termo Ploiești furnizarea căldurii.

Reamintim că, potrivit legislației în vigoare, „începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00 – 06,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de + 10ºC sau mai mici”.

Potrivit prognozei meteo, săptămâna aceasta, la Ploiești, sunt așteptate ploi și o vreme mai rece decât pentru această perioadă a anului.

Astfel, temperatura maximă va oscila între 12 și 14 grade, iar minima între 7 și 9 grade.