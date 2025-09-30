Ședință la Consiliul Local Ploiești pentru stabilirea prețului la căldură

foto cu caracter ilustrativ

Băut și fără permis, a încercat să fugă de polițiști

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost prins de polițiști, pe raza orașului Băicoi, conducând un autoturism sub influența băuturilor alcoolice și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai mult, autoturismul condus de către acesta avea inspecția tehnică periodică expirată, cât și asigurarea obligatorie.

În momentul în care a văzut echipajul de poliție, individul a schimbat brusc direcția de deplasare. Ulterior, s-a procedat la urmărirea mașinii, iar la scurt timp acesta a fost oprit pe strada Mioriței din oraș.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date, a reieșit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus de către acesta ar avea inspecția tehnică periodică expirată, cât și asigurarea obligatorie, constituind un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma probatoriului administrat, față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unităţii de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a transmis IPJ Prahova.

