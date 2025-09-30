Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat

Procesul lui Călin Georgescu, care trebuia sa aibă loc astăzi, a fost amânat din cauza protestelor din Justiție, judecătorii considerând că reprezintă o prioritate.
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au considerat că dosarul nu e o urgență, așa că au amânat judecarea dosarului.
Este pentru a doua oară când judecătorii amână acest proces. Prima dată trebuia să se judece validitatea rechizitoriului, în 1 septembrie, dar și atunci s-a amânat.
Azi, din cauza protestului, judecătorii au considerat că nu o urgență acest proces și că vor judeca până la finalul protestului doar dosarele în care trebuie să se pronunțe cu privire la drepturi și libertăți, adică arestări preventive sau prelungiri de măsuri preventive.
Călin Georgescu va încerca să conteste rechizitoriul și să întoarcă dosarul la procurori.
La finalul lunii octombrie se va decide ori prelungirea, ori înlocuirea măsurii de control judiciar care îl vizează.
Luptă mare pe trădătorii de neam ca să-l judece pe Călin Georgescu, nu mai știu cum să facă. Dar va veni și vremea să răspundă ei pt lovitura de stat pe care au dato