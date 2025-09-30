A adormit la volan și a intrat cu mașina în șanț, la marginea DN1

Șoferul unei autoutilitare a scăpat ca prin minune, fără răni grave, după ce, în timp ce se deplasa pe DN1 în această dimineață, ar fi adormit la volan.

- Publicitate -

Potrivit Poliției Prahova, pe fondul oboselii acesta ar fi pierdut controlul volanului după ce ar fi adormit. Autoutilitara a părăsit carosabilul și s-a oprit într-un stâlp de electricitate.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că șoferul nu consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan.

În ciuda avariilor suferite de autoutilitară, șoferul a scăpat fără răni grave și a refuzat să fie transportat la spital.

Social MApN introduce serviciul militar voluntar pentru patru luni MApN va introduce serviciul militar voluntar, prin care tinerii vor trece printr-un stagiu militar de 4 luni, iar la final vor primi aproximativ 6.000...

- Publicitate -