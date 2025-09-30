A adormit la volan și a intrat cu mașina în șanț, la marginea DN1

Șoferul unei autoutilitare a scăpat ca prin minune, fără răni grave, după ce, în timp ce se deplasa pe DN1 în această dimineață, ar fi adormit la volan.
Potrivit Poliției Prahova, pe fondul oboselii acesta ar fi pierdut controlul volanului după ce ar fi adormit. Autoutilitara a părăsit carosabilul și s-a oprit într-un stâlp de electricitate.
Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că șoferul nu consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan.
În ciuda avariilor suferite de autoutilitară, șoferul a scăpat fără răni grave și a refuzat să fie transportat la spital.