Curs de matematică la Școala Spectrum Ploiești

Școala Spectrum Ploiești organizează cursul „Steluțele Matematicii”, special creat pentru elevii de clasa a IV-a în vederea concursului de admitere la gimnaziu și pentru olimpiade.

Acest curs este dedicat elevilor care doresc să se pregătească pentru clasele intensive de matematică și pentru olimpiade.

Cursul de teorie (în sistem online) are loc în fiecare zi de marți, în intervalul 18:00 – 20:00 și este susținut de doamna profesor Elena Nicolae. Acesta începe marți, 30 septembrie 2025.

Cursul de aplicații (în sistem fizic) se desfășșoară sâmbăta, între orele 09:00 și 11:00 cu domnul profesor Mihnea Marinescu, cadru didactic al Școlii Spectrum Ploiești. Acesta începe pe 4 octombrie 2025.

Anca Baciu (UPG): „Profesorul trebuie să fie mentor și sprijin”

Anca Baciu este conferențiar universitar doctor și director al Departamentului de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică din cadrul Facultății de Litere și Științe...
Pentru mai multe detalii și pentru înscriere puteți accesa acest LINK

”Vă așteptăm cu drag să vă alăturați acestui program educațional de excelență!” este mesajul conducerii școlii Spectrum Ploiești.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
