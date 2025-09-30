Curs de matematică la Școala Spectrum Ploiești

Școala Spectrum Ploiești organizează cursul „Steluțele Matematicii”, special creat pentru elevii de clasa a IV-a în vederea concursului de admitere la gimnaziu și pentru olimpiade.

- Publicitate -

Acest curs este dedicat elevilor care doresc să se pregătească pentru clasele intensive de matematică și pentru olimpiade.

Cursul de teorie (în sistem online) are loc în fiecare zi de marți, în intervalul 18:00 – 20:00 și este susținut de doamna profesor Elena Nicolae. Acesta începe marți, 30 septembrie 2025.

Cursul de aplicații (în sistem fizic) se desfășșoară sâmbăta, între orele 09:00 și 11:00 cu domnul profesor Mihnea Marinescu, cadru didactic al Școlii Spectrum Ploiești. Acesta începe pe 4 octombrie 2025.

Educație Anca Baciu (UPG): „Profesorul trebuie să fie mentor și sprijin” Anca Baciu este conferențiar universitar doctor și director al Departamentului de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică din cadrul Facultății de Litere și Științe...

- Publicitate -

Pentru mai multe detalii și pentru înscriere puteți accesa acest LINK.