- Publicitate -

Cât va fi prețul căldurii la iarnă în Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Prețul local al energiei termice facturate populației nu va crește la Ploiești. Cel puțin așa prevede un proiect de hotărâre privind menținerea prețului local al gigacaloriei până în primăvara anului 2026.

- Publicitate -

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), prevede menținerea prețului local al energiei termice facturate populației, la 350 de lei/Gcal, fără TVA.

Propunerea ar urma să se aplice, dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, în perioada 1 octombrie 2025 – 30.04.2026.

Diferența dintre prețul de producție, distribuție și transport al energiei termice și prețul local al gigacaloriei ar urma să fie suportată din bugetul local.

Administrație

Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești de marți, 30 septembrie, se regăsește și proiectul privind impunerea unei taxe de parcare la...
- Publicitate -

Proiectul de hotărâre se află pe lista proiectelor suplimentare propuse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești, care a fost convocată marți, 30 septembrie, începând cu ora 12.00.

Reamintim faptul că și consilierii locali PSD au anunțat că au depus la registratura Consiliului Local Ploiești un proiect de hotărâre privind menținerea prețului local de 350 de lei/Gcal, dar și suportarea din bugetul local a diferenței de TVA de la 5% la 11% cât se va aplica în această iarnă. (Detalii AICI)

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

0
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
- Publicitate -

Știri noi

Social

MApN introduce serviciul militar voluntar pentru patru luni

0
MApN va introduce serviciul militar voluntar, prin care tinerii...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Eveniment

Ștafeta Veteranilor Invictus 2025 ajunge la Ploiești

0
Cu ocazia Zilei Armatei Române, Asociația Voluntarilor Invictus, alături...
Administrație

Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul

0
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești...
Național

Vremea continuă să se răcească. Când sunt prognozate 22 de grade

0
Vremea continua să se răcească accentuat în toată țara,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

4
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

11
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul

Marius Nica -
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești...

Când va ajunge primul parcometru nou la Ploiești

Roxana Tănase -
Toate cele 45 de parcometre amplasate pe raza municipiului...

Tarife majorate pentru navetiști, pe două rute din Prahova

Roxana Tănase -
După ce de la 1 iulie a fost majorat...

Unde va fi Târg de Crăciun la Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștiul va avea Târg de Crăciun. După experiența de...
- Publicitate -

Se scumpește parcarea la Ploiești. 4 lei/oră/loc de parcare

Roxana Tănase -
Tarifele pentru parcările publice cu plată din Ploiești vor...

Parcare contra-cost la blocurile din Ploiești. Cât vor fi tarifele

Roxana Tănase -
Rezervarea locurilor de parcare de la bloc se va...

Polițeanu: Angajamentul a fost să transformăm Ploieștiul într-un oraș viu

Roxana Tănase -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat, sâmbătă, un bilanț...

Zonele unde vor fi plantați arbori la Ploiești

Roxana Tănase -
Mii de arbori și arbuști vor fi plantați, până...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean