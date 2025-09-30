Cât va fi prețul căldurii la iarnă în Ploiești

Prețul local al energiei termice facturate populației nu va crește la Ploiești. Cel puțin așa prevede un proiect de hotărâre privind menținerea prețului local al gigacaloriei până în primăvara anului 2026.

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), prevede menținerea prețului local al energiei termice facturate populației, la 350 de lei/Gcal, fără TVA.

Propunerea ar urma să se aplice, dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, în perioada 1 octombrie 2025 – 30.04.2026.

Diferența dintre prețul de producție, distribuție și transport al energiei termice și prețul local al gigacaloriei ar urma să fie suportată din bugetul local.

Proiectul de hotărâre se află pe lista proiectelor suplimentare propuse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești, care a fost convocată marți, 30 septembrie, începând cu ora 12.00.

Reamintim faptul că și consilierii locali PSD au anunțat că au depus la registratura Consiliului Local Ploiești un proiect de hotărâre privind menținerea prețului local de 350 de lei/Gcal, dar și suportarea din bugetul local a diferenței de TVA de la 5% la 11% cât se va aplica în această iarnă. (Detalii AICI)