Parcare contra-cost la blocurile din Ploiești. Cât vor fi tarifele

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Rezervarea locurilor de parcare de la bloc se va face contra-cost la Ploiești. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești din 30 septembrie figurează noul regulament de înființare, atribuire și folosire a locurilor de parcare de la bloc.

Subiectul legat de instituirea unor tarife și de atribuire a parcărilor de la bloc în Ploiești a generat numeroase dezbateri.

Propunerea nu a fost îmbrățișată de mulți ploieșteni care au susținut că înainte de a fi demarat un astfel de proiect ar trebui ca municipalitatea să găsească o soluție pentru asigurarea unui număr suficient de locuri de parcare în zonele rezidențiale. (Detalii AICI)

La finele lunii septembrie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești figurează, însă, proiectul privind aprobarea noului regulament de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările reședință și de domiciliu din municipiu.

Astfel, atribuirea locurilor de parcare, în parcările de reşedință şi de domiciliu, conform noului regulament, ar urma să aibă loc etapizat în funcție de infrastructura existentă şi de posibilitățile de amenajare ale Primăriei Municipiului Ploieşti.

Cât va costa parcarea la bloc

Proiectul de hotărâre prevede și tarifele de bază practicate pentru folosința parcării în funcție de reședință/domiciliu, tarifele urmând să fie stabilite în funcție de zona de fiscalitate.

  • Zona A – 600 lei/an
  • Zona B – 500 lei/an
  • Zona C – 400 lei/an
  • Zona D – 300 lei/an

Plata tarifelor de parcare ar urma să fie efectuată ulterior emiterii permisului de parcare

  • fie prin numerar la casieria Primăriei Ploiești
  • fie prin transfer bancar în contul de trezorerie

Drept de folosire exclusivă a parcării în anumite intervale orare

Locurilede parcare vor putea fi utilizate în baza unui permis de parcare cu valabilitatea de un an de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire.

Permisul de parcare, conform proiectului propus, dă dreptul de folosire exclusivă a locului de parcare în intervalul orar 16.00 – 08.00 a zilei următoare, de luni până vineri.

În intervalul orar 08.00 – 16.00, de luni până vineri, posesorul permisului poate folosi gratuit locul de parcare pentru care i-a fost eliberat permisul și poate să-l utilizeze în măsura în care nu este ocupat.

Pentru zilele de sâmbătă și duminică, dar și în zilele de sărbătoare legală, titularul permisului de parcare are drept de folosire exclusivă a locului de parcare.

Parcare gratuită pentru persoanele cu handicap

Persoanele beneficiare ale Legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, pot beneficia de acces gratuit în parcările care fac obiectul actualului Regulament, în limita locurilor special amenajate, cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri.

Locurile destinate persoanelor cu dizabilități pot fi utilizate doar de către persoanele îndreptățite care dețin și au afișat cardul – legitimația eliberată de autoritățile competente.

Cum vor fi atribuite locurile de parcare

Potrivit aceluiași regulament, care se va afla în dezbatere la ședința Consiliului Local Ploiești, atribuirea locurilor de parcare se va face etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitățile de amenajare.

Conform regulamentului, parcarea autovehiculelor în parcările reședință și de domiciliu este permisă numai pe baza unui permis de parcare, document emis de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Ploiești.

  • se atribuie câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă la domiciliu/reședința solicitantului, cu excepția persoanelor fizice care dețin locuri de parcare/garaje în proprietate sau folosință, în ordinea cronologică a depunerii cererilor, la tariful de bază
  • în situația în care numărul de solicitări depășește numărul de locuri amenjate în parcarea de reședință și de domiciliu se atribuie câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă în limita locurilor disponibile, în ordinea cronologică a depunerii cererilor
  • în cazul în care numărul de solicitanți este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate se pot atribui locuri de parcare și pentru ceilalți solicitanți din imobilele apropiate care nu au primit locuri de parcare de reședință și de domiciliu, la tariful de bază sau se poate atribui un al doilea loc de parcare pentru aceeași unitate locativă, în ordine cronologică a depunerii cererilor, cu condiția achitării unor tarife cu 50% mai mari decât tariful de bază.

