Trei noi cetățeni de onoare ai Ploieștiului

Ploieștiul va avea trei noi cetățeni de onoare. La finele lunii septembrie, pe ordinea de zi a Consiliului Local, figurează noi proiecte de hotărâri pentru conferirea titlurilor de cetățean de onoare.

Cele trei proiecte de hotărâri, care se vor regăsi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești, vizează conferirea titlului de cetățean de onoare pe inginerul Mircea Labă, inginerului Constantin Trestioreanu și jurnalistului Ioan Popescu.

Astfel, se propune conferirea titlului de cetățean de onoare inginerului Mircea Labă, care lucrat ca cercetător științific la Institutul Petrochim din Ploiești, „pentru contribuţția deosebită adusă, pe parcursul carierei sale, la relansarea prestigiului chimiei petroliere ploieştene pe scena globală”

Totodată, se propune conferirea titlului de cetățean de onoare inginerului Constantin Trestioreanu, „pentru contribuția deosebită adusă, pe tot parcursul carierei sale, la îmbogăţirea patrimoniului cultural al oraşului Ploieşti şi al țării”.

Absolvent al Facultății TCM, din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, Constantin Trestioreanu și-a început activitatea profesională în calitate de inginer la Uzina 24 Ianuarie.

Monografia marea Carte a Ploieștiului, al cărei coordonator şi autor este, alături de prof. Gheorghe Marinică și alți încă 26 de autori, rămâne opera sa de suflet.

Pe lista de proiecte de hotărâri, aflate în atenția aleșilor locali la finele lunii septembrie, se află și conferirea titlului de cetățean de onoare ziaristului Ioan Popescu, personalitate marcantă a presei ploieștene şi naționale, în semn de recunoaştere a contribuției sale remarcabile la dezvoltarea vieții culturale, civice şi jurnalistice a comunității locale.

„Domnul loan Popescu şi-a dedicat peste şase decenii profesiei de jurnalist, activând ca reporter, fotoreporter, redactor, director de publicații și consilier editorial în presa ploieşteană şi națională”, se precizează în referatul de aprobare atașat la proiectul de hotărâre.

De-a lungul carierei sale, Ioan Popescu a obținut numeroase premii și distincții importante: Premiul special în Topul Firmelor Prahovene (1995), Diploma de Excelență a Primăriei Ploieşti pentru afirmarea presei libere şi echidistante, Trofeul Mihai Viteazul pentru promovarea sentimentelor de patriotism și Diploma de Excelență a Guvernului României la 45 de ani de activitate publicistică.

În prezent, Ioan Popescu este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, continuând să fie un reper de profesionalism şi echilibru în viața comunității ploieştene.

