Ultimul weekend din acest an în Republica de sub Castani, la Ploiești

- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Trei noi cetățeni de onoare ai Ploieștiului

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Ploieștiul va avea trei noi cetățeni de onoare. La finele lunii septembrie, pe ordinea de zi a Consiliului Local, figurează noi proiecte de hotărâri pentru conferirea titlurilor de cetățean de onoare.

- Publicitate -

Cele trei proiecte de hotărâri, care se vor regăsi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești, vizează conferirea titlului de cetățean de onoare pe inginerul Mircea Labă, inginerului Constantin Trestioreanu și jurnalistului Ioan Popescu.

Trei noi cetățeni de onoare la Ploieștiului

Astfel, se propune conferirea titlului de cetățean de onoare inginerului Mircea Labă, care lucrat ca cercetător științific la Institutul Petrochim din Ploiești, „pentru contribuţția deosebită adusă, pe parcursul carierei sale, la relansarea prestigiului chimiei petroliere ploieştene pe scena globală”

Totodată, se propune conferirea titlului de cetățean de onoare inginerului Constantin Trestioreanu, „pentru contribuția deosebită adusă, pe tot parcursul carierei sale, la îmbogăţirea patrimoniului cultural al oraşului Ploieşti şi al țării”.

Sport

SeciuMonAmour 2025 – Prahova găzduiește competiția care unește peste 400 de cicliști din întreaga ţară

Pe 27 septembrie 2025, județul Prahova devine din nou capitala ciclismului amator și profesionist printr-o nouă ediție a Seciu Mon Amour. Evenimentul Road Grand...
- Publicitate -

Absolvent al Facultății TCM, din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, Constantin Trestioreanu și-a început activitatea profesională în calitate de inginer la Uzina 24 Ianuarie.

Monografia marea Carte a Ploieștiului, al cărei coordonator şi autor este, alături de prof. Gheorghe Marinică și alți încă 26 de autori, rămâne opera sa de suflet.

Pe lista de proiecte de hotărâri, aflate în atenția aleșilor locali la finele lunii septembrie, se află și conferirea titlului de cetățean de onoare ziaristului Ioan Popescu, personalitate marcantă a presei ploieștene şi naționale, în semn de recunoaştere a contribuției sale remarcabile la dezvoltarea vieții culturale, civice şi jurnalistice a comunității locale.

- Publicitate -

„Domnul loan Popescu şi-a dedicat peste şase decenii profesiei de jurnalist, activând ca reporter, fotoreporter, redactor, director de publicații și consilier editorial în presa ploieşteană şi națională”, se precizează în referatul de aprobare atașat la proiectul de hotărâre.

De-a lungul carierei sale, Ioan Popescu a obținut numeroase premii și distincții importante: Premiul special în Topul Firmelor Prahovene (1995), Diploma de Excelență a Primăriei Ploieşti pentru afirmarea presei libere şi echidistante, Trofeul Mihai Viteazul pentru promovarea sentimentelor de patriotism și Diploma de Excelență a Guvernului României la 45 de ani de activitate publicistică.

În prezent, Ioan Popescu este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, continuând să fie un reper de profesionalism şi echilibru în viața comunității ploieştene.

Administrație

Zonele unde vor fi plantați arbori la Ploiești

Mii de arbori și arbuști vor fi plantați, până în primăvara lui 2026, la Ploiești. Pe lista speciilor de arbori care vor fi plantați...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

7
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Discover Valea Doftanei – o competiție care dă un plus de valoare zonei

0
Prahova are zone de excepție, atât datorită reliefului cât...
Administrație

Zonele unde vor fi plantați arbori la Ploiești

0
Mii de arbori și arbuști vor fi plantați, până...
Eveniment

Reduceri importante la călătoria cu trenul pentru studenți

0
Studenţii români şi străini, până în 30 de ani,...
Educație

Cine sunt prahovencele de 10, care primesc bani de la Minister

0
Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională...
Eveniment

Parcările în Câmpina. Sute de oameni au răspuns la chestionar

0
Până pe 12 septembrie, câmpinenii au avut posibilitatea să...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

2
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
Opinii Voxpublica

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

0
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
Opinii Voxpublica

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

1
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Zonele unde vor fi plantați arbori la Ploiești

Roxana Tănase -
Mii de arbori și arbuști vor fi plantați, până...

Mii de copaci plantați la Ploiești. Unde pot fi depuse cereri

Roxana Tănase -
Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a lansat un plan...

Cât e amenda la Ploiești dacă arunci coji de semințe pe jos

Corina Matei -
Ploieștiul nu este un oraș curat dar poate deveni...

Au apărut noile ”insule ecologice” în Ploiești. Urmează camerele de supraveghere

Claudiu Vasilescu -
Ploieștiul este încă mult în urma marilor orașe din...
- Publicitate -

Primăria Ploiești începe să plătească datoria la Termo

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești va începe să plătească, începând de astăzi,...

Credit de 69 de milioane de lei pentru motoare termice la Ploiești

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești intenționează contractarea mai multor credite pentru o...

Cum arată noile insule ecologice. Ploieștiul riscă să piardă finanțarea

Roxana Tănase -
Ploieștiul are în derulare un proiect, finanțat prin PNRR,...

De ce au cedat semafoarele din intersecția de la Nord

Roxana Tănase -
Semafoarele de la Nord, din intersecția Bulevardul Republicii -...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean