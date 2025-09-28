Accident rutier în Vălenii de Munte. Trei tinere au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs, noaptea trecută, în jurul orei 22:30, în orașul Vălenii de Munte.

- Publicitate -

Din primele informații furnizate de Inspectoratul Județean de Urgență Prahova, în accident a fost implicat un singur autoturism. La bordul acestuia se aflau trei tinere cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani.

”Dintre acestea, o victimă era încarcerată, iar pompierii au acționat pentru extragerea acesteia. Toate persoanele implicate, aflate în stare de conștiență, au fost asistate la fața locului și, în final, au fost transportate la spital de ambulanțe” a transmis ISU Prahova.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Eveniment Trei tinere rănite în Vălenii de Munte, după ce o mașină a intrat în copac Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Toate cele trei tinere aflate în autoturism au fost rănite și au ajuns la spital....