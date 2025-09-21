- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Accident pe DN 1, la Potigrafu

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Un accident rutier s-a produs în această seară, pe DN 1, în localitatea Potigrafu. O șoferiță de 20 de ani a ajuns la spital.

- Publicitate -

Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 30 de ani a condus un autoturism pe DJ 100 B dinspre Balta Doamnei către Gorgota și a pătruns în intersecția cu DN 1 din Potigrafu, fără să se asigure.

Pentru a evita coliziunea, o șoferiță de 20 de ani a intrat într-un autoturism care era parcat în afara părții carosabile.

În urma producerii accidentului rutier, șoferița a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Cei doi conducători auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Economic

Danzecris Blejoi – Materiale de construcții și lemn de calitate lângă Ploiești

Cauți materiale de construcții în Blejoi sau în apropiere de Ploiești? La numai câțiva kilometri de oraș, magazinul Danzecris Blejoi îți oferă o gamă...
- Publicitate -

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

Reamintim că pe DN 1A, a avut loc un alt accident. Detalii aici: Accident în lanț pe DN 1A, la Măgurele

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

0
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

2
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
- Publicitate -

Știri noi

Viața Prahovei

Frumoasele clădiri istorice ale Ploieștiului. Școala de arte și meserii

0
Una dintre cele mai vechi clădiri ale Ploieștiului, care...
Social

Mobilizare exemplară la Scorțeni pentru curățenie generală

0
Dimineața a început cu pași grăbiți, mănuși colorate și...
Sport

CSM Ploiești. Saviola Ghiompirică, vicecampioană națională la box

0
Sportivele secţiei de box a CSM Ploieşti au participat...
Viața Prahovei

Cum arăta stațiunea Sinaia în anii `80 [VIDEO]

0
Platforma Cineclic a publicat un film de prezentare al...
Sport

Petrolul Ploiești, înfrângere cu Unirea Slobozia

0
Petrolul Ploiești a continuat seria eșecurilor din Superliga. Lupii...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Accident în lanț pe DN 1A, la Măgurele

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs, duminică după-amiază, pe DN...

Accident în Ploiești. Un motociclist a fost rănit

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază pe strada...

Șofer vitezoman și fără permis depistat în trafic, la Băicoi

Marius Nica -
Un șofer s-a ales cu dosar penal după ce...

Accident pe DN1, în Prahova, la Florești

Ciprian Pap -
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina, au fost...
- Publicitate -

Accident pe DN1B, la Merei, în Buzău. Trafic blocat pe ambele sensuri

Ciprian Pap -
Un accident rutier în care au fost implicate șase...

Accident pe DN1, la Băicoi. Trafic restricționat pe sensul către Ploiești

Ciprian Pap -
Atenție, șoferi! Un accident rutier soldat cu rănirea unui...

Accident pe A 3 București – Ploiești cu trei mașini

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs joi, 18 septembrie, după-amiază,...

Se închide circulația rutieră pe Bulevardul Castanilor în weekend

Marius Nica -
Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean