Accident pe DN 1, la Potigrafu

Un accident rutier s-a produs în această seară, pe DN 1, în localitatea Potigrafu. O șoferiță de 20 de ani a ajuns la spital.

Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 30 de ani a condus un autoturism pe DJ 100 B dinspre Balta Doamnei către Gorgota și a pătruns în intersecția cu DN 1 din Potigrafu, fără să se asigure.

Pentru a evita coliziunea, o șoferiță de 20 de ani a intrat într-un autoturism care era parcat în afara părții carosabile.

În urma producerii accidentului rutier, șoferița a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Cei doi conducători auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

