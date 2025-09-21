- Publicitate -
Accident în lanț pe DN 1A, la Măgurele

Un accident rutier s-a produs, duminică după-amiază, pe DN 1 A, în localitatea Măgurele. În coliziune au fost implicate trei mașini.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Prahova, o femeie de 37 de ani ar fi condus un autoturism pe DN 1 A, în localitatea Măgurele și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 40 de ani.

Ulterior, al doilea autoturism ar fi frânat brusc, moment în care în acesta ar fi intrat un alt autovehicul condus de o femeie de 45 de ani, care circula în spatele său.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 33 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în toate cazurile.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

