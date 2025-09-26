- Publicitate -

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care am rămas plăcut surprins de calitatea drumurilor naționale și județene. Prieteni, cum ieși din Prahova, pe DN 72, se schimbă infrastructura. Dacă la noi sunt gropi, iar marcajul rutier abia se mai vede, în județul vecin, de care obișnuiam să facem mișto acum câțiva ani, lucrurile sunt diferite.

De exemplu, sunt tronsoane întregi care au fost reparate de curând, dar nu prin peticirea gropilor, ca în Prahova, ci prin turnarea unui strat nou de asfalt.

În plus, marcajele rutiere sunt impecabile, iar semnele sunt la locul lor, curate și vizibile.
Sincer, nu înțeleg cum CNAIR, administratorul drumurilor naționale, a reușit în Dâmbovița ”miracolul” de a moderniza infrastructura, în timp ce în Prahova, aceeași companie a Ministerului Transporturilor își bate joc de noi. Acum și la tarife duble, odată cu majorarea tarifului la rovinietă.

Singura explicație: managementul. Dacă șefii de la Secția Drumuri Naționale (SDN) Ploiești gropile sunt astupate cu roaba și tasate cu roata camionului  (imagini ”memorabile” AICI), cei de la SDN Târgoviște își respectă meseria!

Nu doar drumurile naționale din Dâmbovița sunt cu mult peste cele din Prahova, ci și cele județene. Cel puțin cele traversate de mine erau foarte bune! În timp ce mă minunam, mi-am amintit de craterele filmate de colegii mei în sudul județului. VIDEO AICI.

Mai marea rușinea! Dacă și Consiliul Județean Prahova a sărăcit și a fost depășit de cel din Dâmbovița, atunci chiar că suntem ”blestemați”!

Vă las mai jos câteva imagini cu drumurile naționale și județene din Dâmbovița:

