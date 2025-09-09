- Publicitate -

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația Ploiești pentru oameni cu tema: Ce facem cu Dâmbu? Dialog pentru viitor.

M-am bucurat să văd, pe malul Dâmbului, locuitori din cartierul Mihai Bravu, reprezentanți ai autorităților locale, ecologiști, arhitecți, voluntari.

În cele 90 de minute cât a durat dezbaterea am asistat la un dialog civilizat între plătitorii de taxe și impozite și primarul Mihai Polițeanu (independent), viceprimarul Zoia Staicu (PNL) și consilierul local Robert Vîscan (PSD).

Am putut afla părerile arhitecților Oana Iacob, Vlad Voicu și Roxana Pandele despre cum ar trebui să arate zona. Dar ;i ce șanse mai are Dîmbu pentru a deveni un pârâu urban ca ”afară” de la Adrian Grădinaru, specialist al Apelor Române.

De asemenea, un alt invitat prezent la dezbatere, Florin Stoican – coordonator al programului „Comunități rurale și urbane împreună pentru conservare și dezvoltare durabilă” a propus câteva soluții pentru ca zona respectivă să fie redată comunității, nu traficului rutier, așa cum se întâmplă acum.

Puteți citi principalele extrase ale intervențiilor invitațiilor, AICI

După cum a menționat și Asociația Ploiești pentru oameni, formată dintr-un grup de voluntari inimoși, discuția a avut loc pe malul Dâmbu, sub colajele realizate de copiii comunității din apropiere cu o zi înainte.

Cred că fiecare dintre cei prezenți a realizat, ca și mine, că doar oamenii pot schimba, cu adevărat Ploieștiul. Cum? Implicându-se în activități de voluntariat, presând autoritățile să-și facă datoria, participând la evenimentele comunității. Vorba sloganului, schimbarea începe cu noi!

Galerie FOTO (Conține fotografii realizate de Bogdan Angelescu pentru Asociația Ploiești pentru oameni)

 

 

 

 

 

 

 

 

