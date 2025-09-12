- Publicitate -

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este foarte bună, cele mai  multe drumuri din Prahova arată jalnic. O dovedește și o statistică oficială, obținută de Observatorul Prahovean, cu privire la capcanele din asfalt pe care șoferii trebuie să le evite zilnic pentru a nu provoca accidente rutiere.

- Publicitate -

Din articol

Observatorul Prahovean a solicitat Poliției Ruiere Prahova să facă publice sesizările pe care le-a înaintat instituția administratorilor drumurilor naționale și județene de la 1 ianuarie 2024 până în prezent. Este vorba de Secția Drumuri Naționale Ploiești, structură a CNAIR, respectiv Consiliul Județean Prahova.

Drumurile naționale, pline de gropi

Potrivit adresei oficiale a IPJ Prahova transmisă redacției noastre, drumurile reclamate de polițiști pentru că nu respectă ”sistematizarea rutieră și starea de viabilitate” sunt:

Pe Drumul Național 1 (E60) au fost constatate 25 deficiențe, DN 1B – 9, DN 1D, 2, iar pe DN 1 A, DN 71, DN 72 câte o deficiență. În cele mai multe cazuri vorbim de gropi sau denivelări.

Administrație

Zeci de șoferi de microbuze și transport marfă amendați la Ploiești

Amenzi de aproape 70.000 lei, joi, la Ploiești, pentru nerespectarea legislației rutiere. Controale au avut loc pe străzile Bulevardul București, Găgeni, Șoseaua Vestului, Ștrandului,...
- Publicitate -

Citește și Gropi și denivelări pe DN 1A, la Blejoi. Drumarii le ignoră

Drumuri județene cu probleme

De asemenea, polițiștii au constatat și informat Consiliul Județean Prahova cu privire la 26 de probleme de infrastructură pe drumurile județene, astfel:

Pe Drumul Județean 102 II (Mizil — Amaru) au fost constatate 2 deficiențe, pe DJ 102 I (Mizil — Baba Ana) – 3, iar pe DJ 149 (Conduratu – Baba Ana Cireșanu), DJ 101 T (Livadea) DJ 100 F  (Băicoi) DJ 101 D (Râfov), DJ 100B (Drăgănești), DJ 101F (Dumbrava), DJ 144 (Ariceștii Rahtivani), DJ 101A (Cocorăștii Colț), DJ 102C (Albești Paleologu), DJ 101  I (Buda – Nedelea), DJ 234 (Trenu) DJ 102 B și DJ 219 (Vălenii de Munte) DJ 232 (Seciu) DJ 217 (Zamfira) DJ 101R și DJ 710 (Breaza), DJ 102 (Păulești) și DJ 713 (Sinaia) câte o deficiență.

Amenzi aplicate de polițiști

În ceea ce privește sancțiunile, în situația în care administratorii drumurilor nu au astupat gropile, polițiștii au aplicat 17 amenzi în valoare totală de 89.415 lei. Cea mai mare amendă a fost de 20.250 lei, iar cea mai mică de 3465 lei.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a publicat recent un videoreportaj despre gropile uriașe formate pe mai multe druimuri județene pe care s-au transportat materialele de construcții pentru Autostrada Moldovei A 7, Ploiești-Buzău.

Cazul cel mai dramatic îl găsim la Baba Ana, comună prahoveană aflată chiar lângă descărcarea autostrăzii. Aici, drumurile arată ca după bombardament.

Cratere în loc de asfalt

Pe DJ 102 D, între Mizil și Baba Ana, șoferii își pun viețile în pericol la fiecare kilometru. Șoseaua este plină de gropi uriașe, multe transformate în adevărate cratere care ocupă ambele benzi. Nu există alternativă, nu ai ce ocoli. La fel este și pe DJ 149 sau DJ 102 H.

Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a Centrului Județean de Cultură Prahova, situată la parterul Palatului Culturii din Ploiești, a intrat în...
- Publicitate -

„Sunt porțiuni unde efectiv nu ai unde să mergi. Dacă intri cu roata în crater, ori îți distrugi mașina, ori riști să pierzi controlul și să ajungi într-un accident grav. Și nu vorbim doar de șoferii din zonă, ci și de cei care vin din alte județe și nu cunosc pericolul”, spun localnicii.
Iar realitatea este confirmată și de primarul comunei Baba Ana, Ion Dragu, care ne-a însoțit într-o incursiune pe drumurile distruse.

„Am făcut zeci de sesizări către Consiliul Județean Prahova, către toate instituțiile abilitate. Nimeni nu mișcă un deget. În tot acest timp, situația devine din ce în ce mai gravă”, a declarat edilul.

Detalii și VIDEO aici: Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

  1. Numai eu am sunat de zeci de ori la Cj Ph ,nici la telefon nu răspund.
    Cât despre poliția rutiera sta la panda cu pistolul după podul peste A7 nepăsători și fara sa oblige firma de casă a cj sa repare craterele ! La Bz indr sa lucrat la A7 sa astupat și chiar marcat lucrarea

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

1
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

3
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

1
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

5
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Shopping City Ploiești susține pentru al treilea an consecutiv proiectul ARTOWN NOW

0
Ploiești, 12 septembrie - Shopping City Ploiești și NEPI...
Viața Prahovei

Asfaltare în bătaie de joc pe DN1, în zona Lido Gîrbea

0
După reparațiile efectuate, ieri, pe DN1, în zona Lido...
Social

Tramvaiul Andreei Esca, ”Te iubesc”, adus la Ploiești de Artown NOW

0
Artown NOW colorează Ploieștiul nu doar prin decorarea clădirilor...
Eveniment

Snopiți în bătaie de vecini, la Mănești. Motivul, muzica la maximum

0
Doi bărbați din comuna Mănești, sat Băltița, au ajuns...
Viața Prahovei

Cod galben de inundații în Prahova

0
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

Corina Matei -
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

Alexandru Olteanu -
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

Marius Nica -
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

Oana Toma -
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
- Publicitate -

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

Roxana Tănase -
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

Corina Matei -
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

Ștefan Vlăsceanu -
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

Marius Nica -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean