Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este foarte bună, cele mai multe drumuri din Prahova arată jalnic. O dovedește și o statistică oficială, obținută de Observatorul Prahovean, cu privire la capcanele din asfalt pe care șoferii trebuie să le evite zilnic pentru a nu provoca accidente rutiere.
Din articol
Observatorul Prahovean a solicitat Poliției Ruiere Prahova să facă publice sesizările pe care le-a înaintat instituția administratorilor drumurilor naționale și județene de la 1 ianuarie 2024 până în prezent. Este vorba de Secția Drumuri Naționale Ploiești, structură a CNAIR, respectiv Consiliul Județean Prahova.
Drumurile naționale, pline de gropi
Potrivit adresei oficiale a IPJ Prahova transmisă redacției noastre, drumurile reclamate de polițiști pentru că nu respectă ”sistematizarea rutieră și starea de viabilitate” sunt:
Pe Drumul Național 1 (E60) au fost constatate 25 deficiențe, DN 1B – 9, DN 1D, 2, iar pe DN 1 A, DN 71, DN 72 câte o deficiență. În cele mai multe cazuri vorbim de gropi sau denivelări.
Citește și Gropi și denivelări pe DN 1A, la Blejoi. Drumarii le ignoră
Drumuri județene cu probleme
De asemenea, polițiștii au constatat și informat Consiliul Județean Prahova cu privire la 26 de probleme de infrastructură pe drumurile județene, astfel:
Pe Drumul Județean 102 II (Mizil — Amaru) au fost constatate 2 deficiențe, pe DJ 102 I (Mizil — Baba Ana) – 3, iar pe DJ 149 (Conduratu – Baba Ana Cireșanu), DJ 101 T (Livadea) DJ 100 F (Băicoi) DJ 101 D (Râfov), DJ 100B (Drăgănești), DJ 101F (Dumbrava), DJ 144 (Ariceștii Rahtivani), DJ 101A (Cocorăștii Colț), DJ 102C (Albești Paleologu), DJ 101 I (Buda – Nedelea), DJ 234 (Trenu) DJ 102 B și DJ 219 (Vălenii de Munte) DJ 232 (Seciu) DJ 217 (Zamfira) DJ 101R și DJ 710 (Breaza), DJ 102 (Păulești) și DJ 713 (Sinaia) câte o deficiență.
Amenzi aplicate de polițiști
În ceea ce privește sancțiunile, în situația în care administratorii drumurilor nu au astupat gropile, polițiștii au aplicat 17 amenzi în valoare totală de 89.415 lei. Cea mai mare amendă a fost de 20.250 lei, iar cea mai mică de 3465 lei.
Observatorul Prahovean a publicat recent un videoreportaj despre gropile uriașe formate pe mai multe druimuri județene pe care s-au transportat materialele de construcții pentru Autostrada Moldovei A 7, Ploiești-Buzău.
Cazul cel mai dramatic îl găsim la Baba Ana, comună prahoveană aflată chiar lângă descărcarea autostrăzii. Aici, drumurile arată ca după bombardament.
Cratere în loc de asfalt
Pe DJ 102 D, între Mizil și Baba Ana, șoferii își pun viețile în pericol la fiecare kilometru. Șoseaua este plină de gropi uriașe, multe transformate în adevărate cratere care ocupă ambele benzi. Nu există alternativă, nu ai ce ocoli. La fel este și pe DJ 149 sau DJ 102 H.
„Sunt porțiuni unde efectiv nu ai unde să mergi. Dacă intri cu roata în crater, ori îți distrugi mașina, ori riști să pierzi controlul și să ajungi într-un accident grav. Și nu vorbim doar de șoferii din zonă, ci și de cei care vin din alte județe și nu cunosc pericolul”, spun localnicii.
Iar realitatea este confirmată și de primarul comunei Baba Ana, Ion Dragu, care ne-a însoțit într-o incursiune pe drumurile distruse.
„Am făcut zeci de sesizări către Consiliul Județean Prahova, către toate instituțiile abilitate. Nimeni nu mișcă un deget. În tot acest timp, situația devine din ce în ce mai gravă”, a declarat edilul.
Numai eu am sunat de zeci de ori la Cj Ph ,nici la telefon nu răspund.
Cât despre poliția rutiera sta la panda cu pistolul după podul peste A7 nepăsători și fara sa oblige firma de casă a cj sa repare craterele ! La Bz indr sa lucrat la A7 sa astupat și chiar marcat lucrarea