Gropi și denivelări pe DN 1A, la Blejoi. Drumarii le ignoră

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Cu excepția DN 1, pe unde circulă ”mai-marii” țării când pleacă din București spre Brașov, celelalte drumuri naționale din Prahova sunt jalnice.

Vorbim de drumuri pline de gropi și denivelări din cauza combinației dintre trafic greu, asfalt de slab[ calitate și caniculă, sensuri giratorii în care craterele sunt atât de mari încât riști să te răstorni cu mașina și lista poate continua.

Diferențele între drumurile naționale din Prahova și județele limitrofe, precum Brașov, Dâmbovița sau Buzău sunt atât de mari, încât nu poți să nu te întrebi…de ce?

Într-o stare deplorabilă se află și DN 1 A, tronsonul care tranzitează comuna Blejoi și giratoriul din zona Rompetrol din aceeași comună. Responsabilă este Secția Drumuri Națională Ploiești.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere  Poliției Rutiere Prahova, în calitate de structură cu atribuții în domeniul supravegherii și controlului traficului rutier.

”În urma verificărilor efectuate de către polițiștii Serviciului Rutier pe sectorul de drum
menționat, au fost constatate neconformități privind starea tehnică a părții carosabile,
respectiv degradări ale îmbrăcăminții rutiere aferente Drumului Național 1A, pe raza
teritorial-administrativ a comunei Blejoi. Având în vedere cele constatate, a fost notificat administratorul drumului public, în vederea dispunerii și implementării măsurilor necesare pentru remedierea deficiențelor identificate, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin potrivit legislației în vigoare” se arată în documentul transmis de polițiști. Acesta poate fi consultat aici: răspuns 405225

Nu știm cât de sensibili vor fi șefii drumarilor prahoveni la ”notificările” polițiștilor de la Rutieră. Sperăm însă că nu vor fi efectuate reparații în bătaie de joc, așa cum s-a mai întâmplat în primăvară. Detalii aici: Gropi plombate la mișto în Prahova. Cine sunt responsabilii

