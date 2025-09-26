- Publicitate -

Angajări: Nevoie de medici și asistenți la Spitalul Județean Ploiești

Spitalul Județean de Urgență Ploiești a scos la concurs mai multe posturi vacante în această perioadă. Sunt căutați medici și asistenți medicali.

Medic primar și medic specialist specialitatea gastroenterologie

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord.M.S.nr.166/2023 cu modificările și completările ulterioare următoarele posturi:

  • Un post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea gastroenterologie în cadrul Secției Gastroenterologie;
  • Un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie în cadrul Secției Gastroenterologie.

Detalii despre criteriile de angajare pot fi consultate AICI

Trei posturi asistent medical generalist

  • Un post vacant de asistent medical generalist cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție – Secția Gastroenterologie;
  • Un post vacant de asistent medical generalist cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție – UPU – SMURD;
  • Un post vacant de asistent medical generalist cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție – Serviciul Medicina Legala;

Condiții generale de participare la concurs pot fi consultate AICI

Campionatul Național de Badminton se desfășoară la Blejoi

Vineri, 26 septembrie 2025, a început Campionatul Național de Badminton, categoria Elite. Acesta este organizat de Clubul Sportiv Comuna Berceni și se desfășoară în...
Două posturi de medic primar – specialitatea Urologie și un post medic specialist – specialitatea Urologie

  • Două posturi vacante cu normă întreagă de medici primari confirmați în specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Secției Urologie;
  • Un post vacant de medic specialist in specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Secției Urologie;

Condiții generale de participare la concurs pot fi consultate AICI

Medic rezident an V – specialitatea medicină internă

  • Un post cu normă întreagă de medic rezident an V în specialitatea medicină internă, pe durată nedeterminată, în cadrul Secției Medicină Internă I;

Condițiile de participare pot fi consultate AICI

Trei posturi medic primar și șase posturi medic specialist radiologie și imagistică medicală

  • Un post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală – UPU SMURD;
  • Două posturi vacante cu normă întreaga de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală – UPU SMURD;
  • Două posturi vacante cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală (Str. Găgeni nr. 100) cu puncte de lucru;
  • Patru posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală (Str. Găgeni nr.100) cu puncte de lucru.

Condițiile de angajare pot fi consultate AICI

