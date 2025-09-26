Ordinul Arhitecților, reacție pe tema clasării a sute de imobile din Câmpina

Ordinul Arhitecților din România reacționează, după ce reprezentanții Asociației „Câmpina Curată” au lansat petiția publică „Nu blocați orașul! Lăsați Câmpina să se dezvolte”, considerând că actualizarea PUG-ului care propune clasarea ca monumente istorice a 382 de imobile ar duce la „paralizarea dezvoltării localității”.

- Publicitate -

Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG), se află în consultare publică, până pe 29 septembrie, pe site-ul Primăriei Câmpina.

Actualizarea propune clasarea ca monumente istorice a sute de construcții și instituirea unor zone protejate urbanistic, care vor cuprinde blocuri, străzi și alte imobile aflate în imediata vecinătate. 96 de străzi unice sunt incluse în planul de clasare și intră sub incidența restricțiilor propuse.

Practic, spun cei de la Asociația „Câmpina Curată”, „proprietarii nu vor mai putea schimba nici măcar o țiglă fără avizul Ministerului Culturii, proces ce poate dura luni de zile. Aceasta înseamnă îngrădirea unor drepturi fundamentale și transformarea vieții cotidiene într-un șir nesfârșit de obstacole birocratice”.

Opinii Voxpublica Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au năvălit cu o amendă de peste 260.000 de lei aplicată Primăriei Ploiești care ar fi...

- Publicitate -

Ordinul Arhitecților din România (OAR) a remis un drept la replică, luând astfel poziție, spun aceștia, față de tentativa de discreditare a specialiștilor și de viciere a procesului de consultare pentru PUG Câmpina

„În virtutea misiunii legale și profesionale a Ordinului Arhitecților din România (OAR) de a veghea asupra calității mediului construit și a produsului de arhitectură și urbanism, precum și de a reprezenta și proteja profesioniștii din domeniul său de activitate, semnalăm o tentativă de viciere a procesului de consultare publică privind studiile de fundamentare aferente proiectului pentru Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Câmpina și de decredibilizare a autorilor documentațiilor respective.

În aceste circumstanțe, semnalăm și contrazicem dezinformările vehiculate în spațiul public și subliniem coordonatele necesare pentru o consultare corectă, onestă și utilă:

- Publicitate -

Respect pentru profesioniști

Rolul profesioniștilor în procesul de elaborare, comunicare, dezbatere și aprobare a documentațiilor de urbanism este esențial, deoarece aceștia oferă fundamentul științific, tehnic și cultural necesar pentru luarea unor decizii informate și responsabile.

În cazul PUG Câmpina, specialiștii care au realizat studiile de fundamentare sunt arhitecți și urbaniști atestați de Ministerul Culturii, cu experiență recunoscută. A-i prezenta în spațiul public drept „semnatari ca primarul” reprezintă o calomnie inacceptabilă și o formă de manipulare a opiniei publice. Respingem tentativa de decredibilizare a profesioniștilor și astfel a demersului de elaborare a documentației de urbanism.

Dezbaterea referitoare la PUG trebuie să se desfășoare în condiții de respect reciproc între toate părțile implicate.

Eveniment Persoanele care au blocat DJ102 în Prahova vor fi audiate DJ102 a fost blocat seara trecută în Prahova, la Plopeni Sat, cu scaune. Gestul iresponsabil este sancționat penal de legislație, fiind considerat un pericol...

- Publicitate -

Decizii bazate pe informații corecte

Asigurarea unei informări corecte a publicului trebuie să fie baza dialogului despre dezvoltarea orașului și diferitele scenarii care pot fi construite în acest sens. Prezentarea de informații eronate sau distorsionate, precum și inducerea voită de emoții negative sunt incompatibile cu o dezbatere onestă și eficientă.

În cazul PUG Câmpina, comunicările publice recente – lansate în cadrul unei conferințe de presă și preluate necritic pe mai multe canale media – sunt presărate cu informații eronate, dintre care enumerăm cu titlu de exemplu:

studiile prezentate nu sunt reglementări obligatorii, ci rezultatul unui prim diagnostic științific; în etapele următoare de elaborare PUG, acesta se vor corela cu concluziile celorlalte studii de fundamentare și cu viziunea de dezvoltare a Primăriei, iar propunerile vor fi supuse din nou dezbaterii publice pentru a cere opinia populației; totodată, vor fi consultate comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii.

De altfel, aceste etape sunt clar explicate în rezumatul studiului istoric general, în cadrul documentației aflate în consultare până pe 29 septembrie;

numărul imobilelor propuse spre clasare nu este 382, cum s-a afirmat eronat, ci aproximativ 80;

prevederea în PUG a propunerii de clasare nu echivalează cu clasarea, deci nu stabilește din oficiu exigențele statutului de monument istoric (fie ele limitative – restricții administrative – sau stimulative – beneficii fiscale, acces la finanțări); statutul de monument istoric poate fi conferit doar în urma parcurgerii procedurii legale de clasare care poate fi inițiată pe baza prevederilor PUG ulterior aprobării acestuia și presupune elaborarea documentațiilor de fundamentare, urmată de evaluarea de specialitate și decizia Ministerului Culturii; 80 de imobile propuse pentru clasare în studiul de fundamentare nu înseamnă 80 de imobile clasate;

nu este propusă clasarea „in integrum” a rafinăriei, așa cum s-a afirmat în conferința de presă, ci este prezentată foarte clar o poziție echilibrată, indicând protejarea doar a clădirilor și instalațiilor valoroase din punct de vedere cultural, conformă cu rezoluțiile recente ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice

clasarea unor imobile, inclusiv a ansamblului industrial „Steaua Română” nu echivalează cu blocarea dezvoltării orașului – exemple precum Sinaia, cu aproape 100 de monumente istorice clasate, sau Petrila, a cărei mină recent clasată se află în proces de restaurare cu fonduri europene, arată că protejarea patrimoniului aduce valoare, identitate și atractivitate, nu stagnare.

Informare și dezbatere onestă

OAR susține implicarea comunității locale prin informare corectă, clară și accesibilă. În acest scop propunem organizarea de dezbateri moderate profesionist, în care vocile tuturor să fie ascultate cu respect și responsabilitate.

- Publicitate -

OAR susține implicarea comunității locale prin informare corectă, clară și accesibilă. În acest scop propunem organizarea de dezbateri moderate profesionist, în care vocile tuturor să fie ascultate cu respect și responsabilitate.

Patrimoniul, resursă pentru viitor

Câmpina are un patrimoniu valoros – de la nucleele sale medievale la cel reprezentativ pentru rolul său economic major și la construirea masivă din prima parte a secolului XX. Lucrările unor arhitecți de prestigiu (Horia Creangă, Octav Doicescu, Richard Bordenache, Toma T. Socolescu, Ion Boceanu) reprezintă o arhitectură de excepțională calitate, care s-a dezvoltat alături de marile ansambluri industriale – cel mai important fiind Rafinăria „Steaua Română”.

Aceste valori nu sunt poveri, ci resurse pentru dezvoltare culturală, economică și turistică, șansa Câmpinei pentru un viitor pe măsura importanței sale majore.

- Publicitate -

Concluzie

În încheiere, amintim Memorandumul semnat de specialiști (15.07.2024) și Scrisoarea deschisă către Ministrul Culturii privind clasarea ansamblului industrial al fostei Rafinării „Steaua Română”, Câmpina (08.08.2024), demersuri la care OAR a luat parte cu scopul de a contribui la găsirea unor soluții optime la problema protejării și valorificării patrimoniului orașului.

Ne reafirmăm disponibilitatea de a sprijini autoritățile și comunitatea locală în găsirea soluțiilor de dezvoltare care să respecte identitatea și memoria orașului, în beneficiul generațiilor viitoare.

OAR,

prin

Colegiul director și Președinte și

- Publicitate -

Filiala teritorială Prahova a OAR

prin Președinte”