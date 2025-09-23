Sute de imobile propuse spre clasare la Câmpina: „Paralizați orașul”

Caz fără precedent la Câmpina. Sute de imobile ar putea fi clasate ca monumente istorice, asta dacă se va face actualizarea Planului Urbanistic General (PUG), aflat în consultare publică, până pe 29 septembrie, pe site-ul Primăriei Câmpina. Printre cele 382 de construcții propuse spre clasare se numără și Rafinăria „Steaua Română”, Casa Tineretului sau Casa de Cultură „Geo Bogza”. Asociația „Câmpina Curată” a lansat petiția publică „Nu blocați orașul! Lăsați Câmpina să se dezvolte”, considerând că implementarea unei astfel de măsuri ar duce la „paralizarea dezvoltării localității”.

- Publicitate -

Actualizarea Planului Urbanistic General propune clasarea ca monumente istorice a aproape 400 de construcții și instituirea unor zone protejate urbanistic, care vor cuprinde blocuri, străzi și alte imobile aflate în imediata vecinătate. 96 de străzi unice sunt incluse în planul de clasare și intră sub incidența restricțiilor propuse.

Toate cele 382 de imobile propuse spre clasare devin nedemolabile

Practic, „proprietarii nu vor mai putea schimba nici măcar o țiglă fără avizul Ministerului Culturii, proces ce poate dura luni de zile. Aceasta înseamnă îngrădirea unor drepturi fundamentale și transformarea vieții cotidiene într-un șir nesfârșit de obstacole birocratice.

Solicităm reanalizarea urgentă a propunerilor din PUG și respingerea clasării „în bloc”, eliminarea supra-clasărilor și păstrarea doar a imobilelor cu valoare istorică reală și justificată, organizarea unor dezbateri publice reale, cu participarea cetățenilor, experților independenți și a societății civile, respectarea dreptului de proprietate și a principiilor dezvoltării durabile și sprijinirea unei viziuni urbanistice echilibrate, care să pună în valoare patrimoniul autentic, dar să nu blocheze viața și evoluția municipiului.

Eveniment Piedone audiat la Ploiești în dosarul apei infestate de la Breaza Cristian Popescu Piedone a fost audiat în această după amiază la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești în dosarul deschis procurori cu...

- Publicitate -

„Câmpina are nevoie de protejarea valorilor istorice reale, dar și de libertatea de a se dezvolta”

Considerăm că actuala propunere reprezintă un caz fără precedent în România și nemaîntâlnit în Europa: un municipiu întreg supus unui regim restrictiv, disproporționat și lipsit de fundament. Câmpina are nevoie de protejarea valorilor istorice reale, dar și de libertatea de a se dezvolta. Patrimoniul trebuie să fie un sprijin pentru comunitate, nu o piedică în calea viitorului”, trasmit inițiatorii petiției, înaintată Primăriei, Consiliului Local, Consiliului Județean, Prefecturii, dar și institutului Național al patrimoniului Ministerul Culturii.

Rafinăria, Judecătoria și Stația de apă Doftana, propuse pentru clasare

Printre imobilele poropuse spre clasare în lista monumentelor istorice se numără Rafinăria „Steaua Română”, Casa Tineretului, Casa de Cultură „Geo Bogza”, Școala postliceală Louis Pasteur și Grădinița nr. 5, Unitatea de Jandarmi, Cartierul de blocuri staliniste din bld. N. Bălcescu, Palatul Concordia Electrica, Vila directorului tehnic al societății Astra Română – actuala Casă a Căsătoriilor, Ansamblul comercial Piața Știrbei, Biserica Romană- Catolică „Sf. Anton de Padova”, Judecătoria Câmpina, Cimitirul Central de pe Bobâlna, inclusiv Cimitirul Eroilor si Cimitirul Evreiesc, ori Stația de Apă Doftana a Stelei Române (vechea stație de pompe și noua stație).

Lista integrală poate fi consultată AICI.

Inițiativa clasării în lista monumentelor istorice a aproape 400 de imobile și instituirea unor zone protejate urbanistic, care vor cuprinde blocuri, străzi și alte imobile aflate în imediata vecinătate, dar și 96 de străzi unice, aparține fostei administrații Moldoveanu, în colaborare cu istoricul Mădălin Focșa.

- Publicitate -

La momentul respectiv, mai transmite Asociația „Câmpina Curată”, demersul a fost făcut fără o consultare prealabilă reală și fără studii concrete, individuale, pentru fiecare imobil.