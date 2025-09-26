„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean lansează, începând de astăzi, 26 septembrie, o nouă rubrică dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția va prezenta numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”
Ploiești – cununii civile, săptămâna 27 septembrie – 3 octombrie 2025
27.09.2025
- Cărăbuș Alin-Viorel – Socol Georgiana – Gabriela
- Pantilimon Carol – Andrei – Tihan Adelina – Ana-Maria
- Voica Ioan- Ștefan – Neagoe Ionela – Denisa
- Petrișor Bogdan – Ioan – Cherbeleață Mihaela
- Joița Ștefan – Romila Andreea – Maria
- Stoica Cristi – Florin – Ianis – Țarida Alexia- Ioana
- Tănase Iulian – Gabriel – Florian Diana Teodora
- Grigore George – Alexandru – Pavliuc Laura – Georgiana
- Frusina Ioan – Sebastian – Dizman Ariana – Carmen
- Dragomirescu Robert – Cioc Mirele
- Florescu Marian-Alexandru Coman Maria – Miruna
- Zamfir Tiberiu -Alexandru – Iacovache Constanța – Anca
- Chelba George – Stoica Adriana- Nicoleta
- Șerban Marian – Talangă Nicoleta
- Niță Iulian – Ruse Andreea
- Borondel Mihai – Metea Roxana Nicoleta
28.09.2025
- Florea Aurelian-Răducu – Dragne Elena-Andreea
- Stan Alexandru-Gabriel – Ghinescu Cristina – Veronica
- Strîmbeanu Ion – Alexandru – Turc Elena-Diana
- Mihai Dumitru – Mirel – Crunțeanu Sofia
- Matei Vlad-Cristian – Răducea Mihaela
- Nițescu Lucian-Andrei – Stoica Camelia Andreea
30.09.2025
- Simion Rafael-Marius – Dăncilă Cristina-Gabriela
3.10.2025
- Prică Adi – Boghiu Petruța-Denisa-Adriana
- Barbu Adrian Nicolae – Ciobanu Alina – Mihaela
Câmpina – cununii civile, săptămâna 27 septembrie – 3 octombrie 2025
- Ristache Răzvan -Gabriel – Dobrescu Monica
- Dumitrescu Elvis -Sorin – Vișoiu Maria
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!